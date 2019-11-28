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РИА Новости

Минюст поддержал идею создания реестра недобросовестных коллекторов

18:01 28.11.2019 (обновлено: 18:23 28.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов поддержали инициативу "Единой России" о создании публичного реестра недобросовестных коллекторов, сообщила координатор партпроекта ЕР "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко.
"Мы получили официальные ответы Федеральной службы судебных приставов и Минюста России на предложения партпроекта "Народный контроль" о создании единого реестра жалоб на компании, занимающихся возвратом просроченных задолженностей - так называемых недобросовестных коллекторов. Помимо прочего, реестр будет содержать информацию о временном запрете деятельности подобных организаций, исключении их из реестра и влиять на рейтинг организации", - цитирует пресс-служба ЕР слова Кувычко.
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Координатор партпроекта ЕР добавила, что Центральный банк России также планирует принять участие в обсуждении сервиса для защиты граждан от недобросовестных коллекторов. Кроме того, инициативу поддержал Союз журналистов России - он будет открыто публиковать названия организаций при освещении случаев нарушений прав людей в процессе взыскания долгов.
В ЕР напомнили, что ранее партпроект "Народный контроль" выступил с предложением создать единый публичный реестр жалоб на недобросовестные организации, занимающиеся возвратом просроченных задолженностей.
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Госдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
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