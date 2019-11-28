Минюст поддержал идею создания реестра недобросовестных коллекторов

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов поддержали инициативу " Единой России " о создании публичного реестра недобросовестных коллекторов, сообщила координатор партпроекта ЕР "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко.

"Мы получили официальные ответы Федеральной службы судебных приставов и Минюста России на предложения партпроекта "Народный контроль" о создании единого реестра жалоб на компании, занимающихся возвратом просроченных задолженностей - так называемых недобросовестных коллекторов. Помимо прочего, реестр будет содержать информацию о временном запрете деятельности подобных организаций, исключении их из реестра и влиять на рейтинг организации", - цитирует пресс-служба ЕР слова Кувычко.

Координатор партпроекта ЕР добавила, что Центральный банк России также планирует принять участие в обсуждении сервиса для защиты граждан от недобросовестных коллекторов. Кроме того, инициативу поддержал Союз журналистов России - он будет открыто публиковать названия организаций при освещении случаев нарушений прав людей в процессе взыскания долгов.