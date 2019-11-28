Члена движения "Голос" приговорили к обязательным работам за угрозы

ХИМКИ (Московская область), 28 ноя — РИА Новости. Мировой судья в подмосковных Мировой судья в подмосковных Химках в четверг приговорил к 320 часам обязательных работ члена совета движения "Голос" Романа Удота за угрозы журналистам НТВ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Удота виновным по части 1 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов", - огласила решение судья Елена Терещенко.

Это чуть меньше, чем просило обвинение, которое настаивало на 350 часах работ.

Скандал, обернувшийся уголовным делом, произошел в марте прошлого года. Как сообщал телеканал НТВ, при попытке взять интервью у Удота в аэропорту тот прокричал: "Вы меня достаете сейчас. Я вас убью, вы поймите меня".

Потерпевшими по делу проходили два журналиста НТВ, Удоту грозило вплоть до двух лет лишения свободы.

Уже бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов отмечал, что не считает слова Удота криминальной угрозой убийства.