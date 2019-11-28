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РИА Новости

Меркель упала на сцене в Берлине

17:55 28.11.2019 (обновлено: 18:36 28.11.2019)
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Видео инцидента опубликовал на своем ютьюб-канале британский таблоид Daily Mail.
После этого Меркель пошутила, что не заметила ступеней, однако в следующий раз обязательно ими воспользуется.
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В своей речи она обратилась к представителям немецкой промышленности и торговых палат. Среди прочего она заявила о необходимости изменений во Всемирной торговой организации.
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Ангела МеркельГерманияВ мире
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