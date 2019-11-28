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Липецкая область
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РИА Новости

Пятая часть расходов Липецкой области в 2020 г пойдет на образование

17:53 28.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Каждый пятый рубль расходов региональной казны Липецкой области в 2020 году будет направлен в развитие сферы образования; всего же в расходной части бюджета области будущего года заложено 64,4 миллиарда рублей, 60 % из них пойдет на социальную сферу, сообщает пресс-служба Липецкого облсовета.
В региональном парламенте Липецкой области прошли публичные слушания по проекту главного финансового документа региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Перед депутатами выступили руководители профильных управлений областной администрации, муниципалитетов, представители политических партий, общественники и финансовые эксперты.
Как отмечается в сообщении пресс-службы, доходы бюджета Липецкой области в 2020 году составят 61,3 миллиарда рублей, расходы - 64,4 миллиарда рублей. В 2021 году доходная часть региональной казны планируется в размере 63,7 миллиарда рублей, расходы – 64,9 миллиарда рублей. В 2022 году доходы и расходы областного бюджета прогнозируются в размере 65,2 миллиарда рублей.
"Самыми масштабными расходами станут статьи, влияющие на повышение качества жизни населения Липецкой области. Социальная сфера остается безусловным бюджетным приоритетом. Будет продолжено обеспечение поэтапного повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы. Планируется увеличивать расходы на здравоохранение с целью повышения качества оказываемых медицинских услуг, поддержания здоровья населения и увеличения рождаемости", - цитирует пресс-служба председателя облсовета Павла Путилина.
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Запланировано, что каждый пятый рубль расходов региональной казны Липецкой области в 2020 году придется на сферу образования. На эти средства построят новые школы и детские сады. Уже до конца этого года будет создано 945 новых мест в яслях, а в 2020 году – еще 1185. В сельских школах региона будут открыты 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Более 440 миллионов рублей будут направлены на повышение зарплаты педагогическим работникам, указали в пресс-службе.
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Липецкая областьОбразование - Общество
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