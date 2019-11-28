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РИА Новости

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

17:51 28.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пользователи Facebook в ряде стран столкнулись со сбоем в работе соцсети, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Также о сбое сообщают пользователи Instagram. Отмечается, что сбой в работе соцсетей произошел около 17.23 мск четверга. О проблемах сообщают пользователи из США, Великобритании, Нидерландов, Сингапура, Японии и других стран. Проблемы в работе сервисов наблюдаются также и у жителей России.
Больше всего жалоб поступило на сбой в загрузке ленты Instagram (72%) и Facebook (35%). Кроме того, пользователи испытывают проблемы с входом в свой аккаунт.
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