Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пользователи Пользователи Instagram сообщают о сбоях в работе соцсети, следует из данных с сайта Downdetector , который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Сообщения о проблемах в работе соцсети начали поступать около 17.00 мск. На сбои жалуются пользователи из Великобритании, США, Малайзии и Бразилии.

Часть пользователей жалуется на проблемы с загрузкой ленты, некоторые сообщают о сбоях при комментировании постов. Ряд пользователей сообщают о проблемах с загрузкой соцсети.