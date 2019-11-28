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РИА Новости

Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса

17:37 28.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Instagram
Социальная сеть Instagram
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пользователи Instagram сообщают о сбоях в работе соцсети, следует из данных с сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Сообщения о проблемах в работе соцсети начали поступать около 17.00 мск. На сбои жалуются пользователи из Великобритании, США, Малайзии и Бразилии.
Часть пользователей жалуется на проблемы с загрузкой ленты, некоторые сообщают о сбоях при комментировании постов. Ряд пользователей сообщают о проблемах с загрузкой соцсети.
До этого сбои в работе соцсети наблюдались в пятницу 22 ноября.
Иконка социальной сети Instagram
20 ноября, 11:38
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