Медведев предостерег от "тупого" подхода к цифровизации госуправления

Он отметил, что иногда некоторые "приходят и говорят: "для того, чтобы нам быть современными, перейти на цифровую платформу взаимоотношений, вот смета, нам нужно купить такое-то количество компьютеров, такой-то комплектации, посадить столько-то людей - вот вы будьте любезны нам это обеспечьте, а если не обеспечите, никакого перехода на цифру не будет". Глава правительства назвал этот подход неправильным.