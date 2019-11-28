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РИА Новости

Медведев предостерег от "тупого" подхода к цифровизации госуправления

17:37 28.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев в офисе ПАО Сбербанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в офисе ПАО Сбербанк
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в офисе ПАО Сбербанк
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предостерег от "тупого" подхода к созданию цифровой платформы государственного управления.

"Необходимо постараться сформировать цифровую платформу государственного управления. Причем сформировать ее не "втупую", как это иногда хочется многим сделать", - предостерег Медведев на совещании в Сбербанке.

Он отметил, что иногда некоторые "приходят и говорят: "для того, чтобы нам быть современными, перейти на цифровую платформу взаимоотношений, вот смета, нам нужно купить такое-то количество компьютеров, такой-то комплектации, посадить столько-то людей - вот вы будьте любезны нам это обеспечьте, а если не обеспечите, никакого перехода на цифру не будет". Глава правительства назвал этот подход неправильным.
"Это подход тупой, поскольку он затратный, и поскольку он очень часто содержит в себе риски или неэффективного управления, или коррупцию, потому что закупается то, что абсолютно ненужно", - пояснил он, отметив, что хотел бы выслушать предложения по формированию платформы.
По словам Медведева, особенно важно обеспечить безопасность цифровой платформы, но, прежде всего, "понять, как действовать, какие поручения нужны и какие акты нужны, чтобы эту работу развернуть".
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в офисе ПАО Сбербанк
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