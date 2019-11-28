Глава МИД Турции обвинил Макрона в поддержке терроризма

АНКАРА, 28 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в поддержке терроризма.
Ранее Макрон заявил, что Турция, которая начала в Сирии военную операцию "Источник мира", угрожающую коалиции против террористической группировки "Исламское государство"* не может рассчитывать на солидарность и поддержку НАТО.
"Макрон собирался создать террористическое государство, но из-за нашей операции "Источник мира" его постигло разочарование. Он сам не знает, что говорит", - цитирует Чавушоглу газета Milliyet.
Он добавил, что Макрон должен стоять рядом с союзниками по НАТО, а не выступать против них.
Ранее Анкара неоднократно критиковала Париж за поддержку запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
* террористическая организация, запрещенная в России
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