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РИА Новости

Глава МИД Турции обвинил Макрона в поддержке терроризма

17:36 28.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 28 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в поддержке терроризма.
Ранее Макрон заявил, что Турция, которая начала в Сирии военную операцию "Источник мира", угрожающую коалиции против террористической группировки "Исламское государство"* не может рассчитывать на солидарность и поддержку НАТО.
"Макрон собирался создать террористическое государство, но из-за нашей операции "Источник мира" его постигло разочарование. Он сам не знает, что говорит", - цитирует Чавушоглу газета Milliyet.
Он добавил, что Макрон должен стоять рядом с союзниками по НАТО, а не выступать против них.
Ранее Анкара неоднократно критиковала Париж за поддержку запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
* террористическая организация, запрещенная в России
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Мевлют ЧавушоглуЭммануэль МакронНАТОМИД ТурцииФранцияТурцияСирияВ мире
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