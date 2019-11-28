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РИА Новости

В правительстве поспорили о месте ЦБ в "регуляторной гильотине"

17:31 28.11.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Место Банка России в законопроекте о "регуляторной гильотине" стало спорным моментом в ходе заседания правительства: ЦБ попросил не распространять на него новые требования, в правительстве заявили, что мегарегулятор должен сам провести ревизию своей контрольно-надзорной деятельности.
Правительство РФ в четверг обсудило реформу контрольно-надзорной деятельности. Реформа, получившая неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. На заседании кабмина обсуждались законопроект о государственном контроле (надзоре) и проект "Об обязательных требованиях в РФ", который определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований.
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Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания заявила, что многие положения законопроекта о "регуляторной гильотине" не должны распространяться на сферу деятельности Банка России, предложенные механизмы противоречат закону о ЦБ и международным стандартам. Например, в проекте предполагается, что один орган не может совмещать функции регулирования и надзора, а ЦБ как раз совмещает эти функции, указала она.
"У Центрального банка есть замечания по обоим законопроектам, они касаются прямого указания на то, чтобы они не распространялись на сферу деятельности Центрального банка. То что касается установления обязательных требований в первоначальной редакции - предусматривалось нераспространение порядка, определяющего выработку обязательных требований, на Банк России, но почему то в этой редакции это исчезло", - посетовала Набиуллина.
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По мнению премьера Дмитрия Медведева, если Центральный банк не рассматривается как орган исполнительно-распорядительной власти, тогда и указанный закон на него не может распространяться. "А значит меры по собственному самоограничению и процедурам они должны тогда сами для себя и формулировать", - указал Медведев.
"Текущее законодательство именно в отношении Центрального банка таково, и с учетом статуса Центрального банка в системе органов в нашей стране, видимо, это должно быть погружено в их законодательство. Тогда лучше из этого закона это все (что касается ЦБ - ред.) изъять и договориться о том, чтобы какие-то тоже были синхронные изменения, тем более, как я понял, Эльвира Сахипзадовна тоже заинтересована, чтобы эту поляну почистить", - добавил он.
В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил компромисс в решении этой задачи - рассмотреть вопрос переноса положений, касающихся ЦБ, в закон о Центральном банке. По его словам, это нужно сделать для того, чтобы описать, как ЦБ будет проводить "гильотину" и какие обязательные требования будут установлены.
Планируется, что новое регулирование в РФ вступит в силу с 1 января 2021 года. Правительство РФ готовит законопроекты, которые станут базой для реформы.
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Максим ОрешкинЭльвира НабиуллинаДмитрий МедведевМинистерство экономического развития РФЦентральный Банк РФПравительство РФРоссияЭкономика
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