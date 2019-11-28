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Перепись. Все точно
Почему перепись так важна? Кто такие переписчики и как они работают? Как устроена перепись в других странах? Ищем ответы на самые интересные вопросы вместе с экспертами.
2019-11-28T18:34+0300
https://ria.ru/20191128/1561717098.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156171/69/1561716950_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_7af3977772e0bac598dddf17061a7868.jpg
РИА Новости

"Вы искали работу в сентябре?": "странные" вопросы переписи

17:25 28.11.2019 (обновлено: 18:34 28.11.2019)
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Перепись. Все точно
«Вы искали работу в сентябре?»: «странные» вопросы переписи
17:25
Какую национальность указать, если в вас течет русская, татарская и украинская кровь? Считается ли грядка с помидорами источником средств к существованию? И зачем до сих пор задают вопрос о том, умеете ли вы читать и писать (причем даже в анкете на Госуслугах)?
В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.
В этом эпизоде изучаем, как выглядит переписной лист, и какие вопросы в нем могут вызвать недоумение. Что делать, если вы не знаете год постройки дома, где живете? Зачем нужны переписные бланки Л, П и В, и какой из них предназначен для вас? Почему вас спросят, искали ли вы работу в сентябре, а не каком-то другом месяце? Можно ли (и нужно ли) назваться эльфом или марсианином?
Нюансы в переписных листах разбираем вместе с начальником отдела управления статистики населения и здравоохранения Росстата Владимиром Ворониным. А заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Г.В. Плеханова Елена Егорова объясняет, какие новые вопросы появились в переписи, и как на них отвечать.
Всё что вы хотели знать о переписи, но… не знали у кого спросить!
1:42 как будет выглядеть переписной лист (теперь он электронный)
5:25 почему не только "знаете ли вы русский", но и "как его используете?"
6:37 какую форму вам нужно будет заполнить – Л,П или В
7:57 что делать, если не знаешь, когда построен дом и из чего его стены
10:03 почему вопрос "владеете ли вы русским?" только 10-й в списке
11:50 как будут учитывать "гномов" и "сибиряков"
13:52 если в вас течет 4 разных крови - какую национальность указать
17:00 кому задают вопрос "умеете ли вы читать"
17:53 вопрос "вы искали работу в сентябре?": почему не декабрь или май
18:56 огород – это источник средств, предпринимательство или хобби?
21:10 почему разделили "дивиденды" и "доход от авторских прав"
23:25 сколько времени уйдет на заполнение бланка, и как это ускорить
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