Медведев рассказал о роли цифровых технологий в современном мире

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Лидерство в современном мире невозможно без цифровых технологий, государство это осознало, заявил премьер-министр РФ Лидерство в современном мире невозможно без цифровых технологий, государство это осознало, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросу "О цифровой платформе государственного управления".

"Понятно, что в современном мире невозможно лидерство никакое без цифровых технологий, и рано или поздно это осознает даже государство. Наконец-то наше государство это осознало, и поэтому мы, собственно, здесь и присутствуем, в Сбербанке", - сказал Медведев.

Платформенный подход с мобильными приложениями, банкингом и различными сервисами, который практикует в том числе крупнейший российский банк, хорошо работает в коммерческом секторе, отметил Медведев. Каждый его использует по-своему, но в целом такой подход стал ведущим, и сегодня практически все крупнейшие компании мира используют именно платформенные бизнес-модели.

"И нам этот опыт надо использовать, чтобы обеспечить новое взаимодействие государства, бизнеса и граждан нашей страны. Для этого у нас есть программа по цифровой экономике, но и для этого необходимо постараться сформировать платформу государственного управления", - добавил он.