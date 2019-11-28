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РИА Новости

Медведев рассказал о роли цифровых технологий в современном мире

17:20 28.11.2019 (обновлено: 17:21 28.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев в офисе ПАО Сбербанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в офисе ПАО Сбербанк
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в офисе ПАО Сбербанк
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Лидерство в современном мире невозможно без цифровых технологий, государство это осознало, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросу "О цифровой платформе государственного управления".
"Понятно, что в современном мире невозможно лидерство никакое без цифровых технологий, и рано или поздно это осознает даже государство. Наконец-то наше государство это осознало, и поэтому мы, собственно, здесь и присутствуем, в Сбербанке", - сказал Медведев.
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Платформенный подход с мобильными приложениями, банкингом и различными сервисами, который практикует в том числе крупнейший российский банк, хорошо работает в коммерческом секторе, отметил Медведев. Каждый его использует по-своему, но в целом такой подход стал ведущим, и сегодня практически все крупнейшие компании мира используют именно платформенные бизнес-модели.
"И нам этот опыт надо использовать, чтобы обеспечить новое взаимодействие государства, бизнеса и граждан нашей страны. Для этого у нас есть программа по цифровой экономике, но и для этого необходимо постараться сформировать платформу государственного управления", - добавил он.
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В четверг Медведев посетил головной офис Сбербанка, где ознакомился с возможностями искусственного интеллекта, представленными банком на выставке инновационных разработок.
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Дмитрий МедведевСбербанк РоссииМоскваРоссияТехнологииЭкономика
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