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РИА Новости

Медведев призвал разработать правила для беспилотного транспорта

17:18 28.11.2019 (обновлено: 17:24 28.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев в офисе ПАО Сбербанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в офисе ПАО Сбербанк
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости разработать правила для беспилотного транспорта, в том числе, в части ответственности за дорожные происшествия.
На выставке "Сбербанка" главе правительства продемонстрировали системы автономного управления наземным транспортом - железнодорожным, городским трамваем, уборочным комбайном.
Медведеву рассказали о беспилотном трамвае, который выполняет маршрут в районе ВДНХ, и на котором уже прокатился глава московского транспортного департамента Максим Ликсутов.
"Ликсутов прокатился, а по каким правилам?" - поинтересовался премьер, отметив, что правила для беспилотников в городе так и не разработаны.
"Нам нужно обязательно эти правила разработать. Я все трясу, трясу всех, но так мне ничего и не принесли по этому поводу. Вот уже показывают, как это работает во всю - причем это даже не в поле, а в городе. Город - это среда особой опасности, и тем не менее... Нужно точно готовить какие-то нормативные акты по этому поводу", - сказал он, добавив, что в мире уже были зафиксированы смертельные случаи с участием беспилотного транспорта.
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"В любом случае это вопрос ответственности", - подчеркнул Медведев.
Вице-премьер Максим Акимов в свою очередь отметил, что в Москве беспилотный транспорт ездит на легальной основе, с оператором. При этом он заверил, что по мере накопления "инцидентов и кейсов" будет налажена системная работа по внесению изменений в законодательство. Медведев отметил, что изменения должны коснуться ПДД, а также железных дорог.
Кроме этого, главе правительства продемонстрировали системы автономного управления наземным транспортом - железнодорожным, городским трамваем, уборочным комбайном, которые уже используются, причем для их работы интернет не нужен. Данные системы, используемые в комбайнах, позволяют повысить их производительность и экономят топливо.
Медведев также ознакомился с технологиями лаборатории робототехники "Сбербанка". Ему продемонстрировали работу робота-курьера для доставки грузов в помещениях среди людей. В него интегрированы системы биометрии, безопасности зданий и лифтов. Робот двигается как человек - самостоятельно определяя свое местоположение и лучшую траекторию, он способен открывать двери и просить уступить дорогу. Робот-курьер - собственная разработка "Сбербанка", и в банке уже работает два таких робота. Медведев протестировал робота, который доставил ему ежегодный обзор робототехники.
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Главе правительства продемонстрировали и системы речевой аналитики. Продукт Voice2Med - система голосового заполнения медицинской документации. Она позволяет избавить медперсонал от письменного заполнения медицинских документов пациента, что значительно экономит их время и помогает сконцентрироваться не на оформлении документации, а на содержании лечения. Voice2Med распознает и понимает речь врача со специфическими терминами, аббревиатурами и сокращениями и заносит распознанный текст в поля медпротокола.
"Хорошая технология", - заметил премьер, предположив, что ее можно было бы внедрять и в других областях, к примеру, адаптировать и для заседаний правительства, "фиксировать" выступления министров на совещаниях.
"Когда сделаете - вы мне эту технологию дайте протестировать на совещании. Посмотрим, что из этого получится", - попросил он разработчиков.
Еще одна разработка, которая уже успешно применяется в российских поликлиниках и которую продемонстрировали премьеру - это голосовой сервис записи на приём к врачу.
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Медведеву показали и систему компьютерного зрения, распознавания лиц и объектов VisionLabs. Она способна распознавать лица в потоке людей, и, если найденное лицо будет загружено в базу, на экран монитора будет выведена загруженная информация. Программно-аппаратный комплекс Luna Ace распознает лица на расстоянии до трех метров и способен работать даже в полной темноте, он хранит в себе информацию о полумиллионе лиц. Все данные в системе хранятся в зашифрованном виде и защищены от хакерских атак.
"По видеораспознаванию лиц мы уже запускаем с нового года 100 тысяч камер... И в первом квартале запускаем в метро камеры", - доложил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Дмитрий МедведевМаксим ЛиксутовМоскваРоссияОбщество
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