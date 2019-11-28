Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T17:17+0300
https://ria.ru/20191128/1561716578.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155919/23/1559192323_0:199:1920:1279_1036x0_80_0_0_dfe09effbad2dc5502c4eabffe8e6c72.jpg
РИА Новости

Сервис для знакомств Teamo рассказал, как борется с мошенниками

17:16 28.11.2019 (обновлено: 17:17 28.11.2019)
85
© Pixabay / StockSnapДевушка с телефоном
Девушка с телефоном
© Pixabay / StockSnap
Девушка с телефоном. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Портал для знакомств Teamo в ответ на заявление Генпрокуратуры РФ рассказал, что отсекает мошенников психологическими тестами и платной подпиской, рассказал РИА Новости глава компании Василий Петров.
Ранее в четверг представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной сообщил, что в России широкое распространение получают мошенничества с использованием сервисов для знакомств.
Смартфон
13:06
Россиян предупредили о распространении новых видов мошенничества
По словам Петрова, опасность на разных сайтах разная. Его сервис использует для отсечения мошенников психотесты и премиальную модель подписки. "В Teamo премиальная модель, где для общения надо становиться премиум-пользователем и проходить психологический тест. Это изначально отсекает большую часть мошенников, которые ищут лёгких путей", - сообщил он.
Он добавил, что загруженные пользователями фотографии сначала проходят автоматическую проверку на совпадение с личностями знаменитостей и доступными в интернете фото, а затем их проверяют сотрудники-модераторы.
Ноутбук
6 августа, 03:31
Эксперты предупредили об опасности фейковых видео с лицами знаменитостей
"Проверяются поля "О себе" на наличие стоп-слов, которые собраны и продолжают собираться за 10 лет работы сервиса. Каждая жалоба пользователей попадает на рассмотрение в службу поддержки. Если подтверждаются факты неподобающего поведения пользователя, то он помещается в карантин", - отметил Петров.
Во избежание угроз мошенничества на сайте указаны множество ссылок на раздел помощь, где пользователям объясняют правила поведения на ресурсе и описываются все известные случаи мошенничества в интернете: просьбы пополнить телефон, неожиданные происшествия, которые требуют незамедлительного перевода средств, виртуальные онлайн кинотеатры, приглашение в неизвестные кальянные и другие, добавил он.
Кредитная карта
13 ноября, 07:26
В России участились случаи мошенничества с платежными картами
Сервис для знакомств Teamo был запущен в 2010 году. Он использует психологическое тестирование для подбора пары. По данным портала, на сервисе зарегистрированы более 17 миллионов человек.
103011
Обсудить 0
Генеральная прокуратура РФРоссияТехнологииОбщество
Рекомендуем
Здание Министерства Юстиции России
Минюст поддержал идею создания реестра недобросовестных коллекторов
Григорий Карасин
Карасин рассказал об ожиданиях от встречи с Абашидзе в Праге
Города России. Феодосия
Опрошенные россияне рассказали, как и где отдыхают с детьми
Политолог Александр Дудчак
Эксперт: Украина не готова к компромиссам по газовому вопросу
Социальная сеть Фейсбук
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
Флаг на здании Центрального банка РФ
В правительстве поспорили о месте ЦБ в "регуляторной гильотине"
Кручу-верчу, запутать хочу
Кручу-верчу, запутать хочу
Учитель забирает мобильный телефон на уроке
Рособрнадзор подписал рекомендации по использованию телефонов в школах
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
СМИ сообщили о переброске США боевой техники к нефтяным полям в Сирии
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Сообщения о минировании шести московских судов оказались ложными
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
В Минтруде объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
ЕП одобрил резолюцию о "климатической чрезвычайной ситуации"
Смартфон
Россиян предупредили о распространении новых видов мошенничества
Паспорт гражданина Российской Федерации
Проживающей в Париже блокаднице Ленинграда вручили российский паспорт
Отделение Райффайзенбанка в Москве
Райффайзенбанк устранил сбой с двойными списаниями со счетов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
18:54Министр юстиции Украины анонсировал открытие частных СИЗО
18:48Максим Фадеев сознался, какой хит своего лейбла спел женским голосом
18:47Президент РАН рассказал о повышении интереса к химии
Лента новостейМолния