Сервис для знакомств Teamo рассказал, как борется с мошенниками

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Портал для знакомств Teamo в ответ на заявление Портал для знакомств Teamo в ответ на заявление Генпрокуратуры РФ рассказал, что отсекает мошенников психологическими тестами и платной подпиской, рассказал РИА Новости глава компании Василий Петров.

Ранее в четверг представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной сообщил, что в России широкое распространение получают мошенничества с использованием сервисов для знакомств.

По словам Петрова, опасность на разных сайтах разная. Его сервис использует для отсечения мошенников психотесты и премиальную модель подписки. "В Teamo премиальная модель, где для общения надо становиться премиум-пользователем и проходить психологический тест. Это изначально отсекает большую часть мошенников, которые ищут лёгких путей", - сообщил он.

Он добавил, что загруженные пользователями фотографии сначала проходят автоматическую проверку на совпадение с личностями знаменитостей и доступными в интернете фото, а затем их проверяют сотрудники-модераторы.

"Проверяются поля "О себе" на наличие стоп-слов, которые собраны и продолжают собираться за 10 лет работы сервиса. Каждая жалоба пользователей попадает на рассмотрение в службу поддержки. Если подтверждаются факты неподобающего поведения пользователя, то он помещается в карантин", - отметил Петров.

Во избежание угроз мошенничества на сайте указаны множество ссылок на раздел помощь, где пользователям объясняют правила поведения на ресурсе и описываются все известные случаи мошенничества в интернете: просьбы пополнить телефон, неожиданные происшествия, которые требуют незамедлительного перевода средств, виртуальные онлайн кинотеатры, приглашение в неизвестные кальянные и другие, добавил он.