СМИ сообщили о переброске США боевой техники к нефтяным полям в Сирии

БЕЙРУТ, 28 ноя — РИА Новости. Американцы сосредоточили боевую технику в районе нефтяных полей близ города Румейлан в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, сообщает Американцы сосредоточили боевую технику в районе нефтяных полей близ города Румейлан в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, сообщает сирийское государственное телевидение

По его данным, десятки единиц техники были переброшены с американских позиций на севере провинции Ракка и западе провинции Эль-Хасаке.

Нефтяные месторождения Румейлан считаются одними из самых крупных в Сирии.

Борьба за нефть

Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. Ранее этот район был оплотом и основным источником дохода террористов "Исламского государства"*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил".

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск с территорий на севере арабской республики, однако вскоре сообщил, что часть военных останется. По его словам, цель США — "охранять нефть" от боевиков ИГ*. Кроме того, американский лидер предположил, что теперь, возможно, настало время, чтобы этот нефтяной район заняли курды, поскольку "им нужны деньги".

В Пентагоне также заявляли, что прибыль от сирийской нефти идет именно курдам, а не американцам. Однако, по данным российского Минобороны, США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии более 30 миллионов долларов.

В Москве не раз заявляли, что подобные шаги Вашингтона мешают урегулированию и создают "дополнительный раздражитель". Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, США направляют доходы от нефти на поддержку лояльных им вооруженных формирований. Более того, по словам министра, они пытаются отделить территории на восточном берегу Евфрата и создать там квазигосударство.