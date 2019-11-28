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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-28T17:57+0300
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РИА Новости

СМИ сообщили о переброске США боевой техники к нефтяным полям в Сирии

17:06 28.11.2019 (обновлено: 17:57 28.11.2019)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения. Архивное фото
БЕЙРУТ, 28 ноя — РИА Новости. Американцы сосредоточили боевую технику в районе нефтяных полей близ города Румейлан в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, сообщает сирийское государственное телевидение.
По его данным, десятки единиц техники были переброшены с американских позиций на севере провинции Ракка и западе провинции Эль-Хасаке.
Роберт О'Брайен
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Нефтяные месторождения Румейлан считаются одними из самых крупных в Сирии.

Борьба за нефть

Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. Ранее этот район был оплотом и основным источником дохода террористов "Исламского государства"*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил".
В октябре президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск с территорий на севере арабской республики, однако вскоре сообщил, что часть военных останется. По его словам, цель США — "охранять нефть" от боевиков ИГ*. Кроме того, американский лидер предположил, что теперь, возможно, настало время, чтобы этот нефтяной район заняли курды, поскольку "им нужны деньги".
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15 ноября, 12:06
Военный эксперт о сирийской нефти: захватить чужое – "классика" для СШАРоссия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения. В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин поделился мнением о том, как будет развиваться ситуация.
В Пентагоне также заявляли, что прибыль от сирийской нефти идет именно курдам, а не американцам. Однако, по данным российского Минобороны, США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии более 30 миллионов долларов.
В Москве не раз заявляли, что подобные шаги Вашингтона мешают урегулированию и создают "дополнительный раздражитель". Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, США направляют доходы от нефти на поддержку лояльных им вооруженных формирований. Более того, по словам министра, они пытаются отделить территории на восточном берегу Евфрата и создать там квазигосударство.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
ребята не "выражают озабоченность", а действуют так как считают нужным.. А другие так и будут "патрулировать" вдоль границ с турецкими "друзьями"
28 ноября, 17:09
Илья Беляев
11402010
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