Райффайзенбанк устранил сбой с двойными списаниями со счетов

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Райффайзенбанк отменил операции с повторным списанием, которые произошли из-за сбоя в работе кредитной организации, сам сбой устранён, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Двадцать восьмого ноября с 13.40 до 15.45 по московскому времени часть клиентов Райффайзенбанка могла столкнуться с повторными списаниями ранее произведенных операций. Все задублированные операции были отменены к 16.00, балансы клиентов отображаются корректно", - говорится в сообщении.
Все остальные сервисы банка работали штатно, добавили в пресс-службе.