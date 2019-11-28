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РИА Новости

Райффайзенбанк устранил сбой с двойными списаниями со счетов

17:04 28.11.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевОтделение Райффайзенбанка в Москве
Отделение Райффайзенбанка в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Отделение Райффайзенбанка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Райффайзенбанк отменил операции с повторным списанием, которые произошли из-за сбоя в работе кредитной организации, сам сбой устранён, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Двадцать восьмого ноября с 13.40 до 15.45 по московскому времени часть клиентов Райффайзенбанка могла столкнуться с повторными списаниями ранее произведенных операций. Все задублированные операции были отменены к 16.00, балансы клиентов отображаются корректно", - говорится в сообщении.
Все остальные сервисы банка работали штатно, добавили в пресс-службе.
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РайффайзенбанкМоскваРоссияТехнологииЭкономика
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