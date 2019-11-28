Медведеву показали самый мощный в России суперкомпьютер

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Премьер-министру Премьер-министру Дмитрию Медведеву продемонстрировали цифровую платформу и суперкомпьютер "Кристофари", представленные Сбербанком на выставке инновационных разработок.

Главу правительства поприветствовала цифровой аватар Сбербанка Елена, созданная с помощью синтеза речи и мимики, а также искусственных нейронных сетей. Брюнетка в строгом деловом костюме представилась и сообщила, что рада видеть премьер-министра на мероприятии. Медведев, в свою очередь, поинтересовался у главы Сбербанка Германа Грефа, есть ли у Елены реальный прототип; тот ответил, что похожая девушка действительно существует.

Затем премьеру показали самый мощный в России суперкомпьютер "Кристофари", производительность которого равна 6,7 петафлопса. Греф рассказал, что "Кристофари" размещен в публичном облаке, при этом Сбербанк использует его возможности на коммерческих условиях.

"Мы договорились, что по ночам, в ночное время будем бесплатно предоставлять доступ для вузов и для каких-то исследовательских работ", — отметил глава банка.

Суперкомпьютер, который стал главной составляющей облака AI в Сбербанке, разработали совместно с компанией Nvidia на основе высокопроизводительных узлов NVIDIA DGX-2, оснащенных вычислительными ускорителями Tesla V100. Тестовая производительность "Кристофари", названного в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари, достигла 6,7 PFLOPs. По мощности он занимает седьмое место в Европе и 29-е в мире.

Кроме того, Медведеву рассказали о технологиях дополненной реальности: в частности, о VR-очках, с помощью которых клиент может выбрать квартиру, увидеть ее будущую отделку, мебель, то есть быстрее принять решение о покупке.

"В принципе, задача такова, чтобы можно было в течение одного часа прийти, выбрать квартиру, получить кредит не выходя из одного офиса, принять решение о том, какая отделка нужна, заказать отделку и переехать в квартиру уже, собственно говоря, под ключ", — объяснил Греф.

Премьер, в свою очередь, отметил, что идея перспективная, ведь когда раньше застройщики продавали квартиры на этапе строительства, "там ничего невозможно было представить". Глава Сбербанка заверил, что все инструменты уже готовы и к концу 2020 года технология может быть воплощена на практике.

"Главное, чтобы это могли в масштабах страны применять. У меня нет сомнений, что это в Сбербанке пойдет, в масштабах Москвы пойдет", — сказал Медведев. По его словам, необходимо, чтобы подобные технологии применялись также при строительстве за пределами столицы и при создании больших публичных пространств .

Сотрудники лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка рассказали Медведеву и о других возможностях применения этой технологии в реальной жизни: так, были представлены проекты по созданию робота-юриста, использованию искусственного интеллекта в области медицины, обучения и в сфере стратегического управления.