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РИА Новости

Каабак заявил, что восемь детей ожидают трансплантацию органов в НЦЗД

16:54 28.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМихаил Каабак
Михаил Каабак
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Михаил Каабак. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Восемь детей, которые завершили вакцинацию в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, готовы к трансплантации органов от посмертных доноров, первая операция возможна на следующей неделе, сказал трансплантолог Михаил Каабак.

"Самые тяжелые дети завершают вакцинацию. Есть восемь детей, у которых вакцинации завершены и которые ожидают трансплантацию от посмертных доноров. Вот этим детям в зависимости от появления посмертных органов для трансплантации мы будем готовы делать трансплантацию начиная со 2 числа (декабря)", - сказал Каабак на брифинге в четверг.

Он уточнил, что ожидает провести первую трансплантацию от посмертного донора уже на следующей неделе, а в пятницу будет сформирован лист ожидания органов. При этом врач подчеркнул, что родственные трансплантации начнутся не раньше 2020 года.
Ранее СМИ сообщили, что Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уволил Каабака, который проводит операции по пересадке почек грудным детям весом менее 10 килограммов. Эта новость вызвала большой резонанс. Ситуацию прокомментировала Скворцова, отметив, что Каабак не единственный специалист в РФ, который делает такие операции. При этом она заявила, что готова встретиться с врачом и обсудить возникшую проблему. Встреча состоялась во вторник, после нее стало известно, что Каабак останется работать в НЦЗД.
Михаил Каабак
Вчера, 19:06
Врач Каабак возглавит группу трансплантации в Центре здоровья детей
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Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детейМихаил КаабакМоскваРоссияОбщество
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