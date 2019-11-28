Каабак заявил, что восемь детей ожидают трансплантацию органов в НЦЗД

"Самые тяжелые дети завершают вакцинацию. Есть восемь детей, у которых вакцинации завершены и которые ожидают трансплантацию от посмертных доноров. Вот этим детям в зависимости от появления посмертных органов для трансплантации мы будем готовы делать трансплантацию начиная со 2 числа (декабря)", - сказал Каабак на брифинге в четверг.

Он уточнил, что ожидает провести первую трансплантацию от посмертного донора уже на следующей неделе, а в пятницу будет сформирован лист ожидания органов. При этом врач подчеркнул, что родственные трансплантации начнутся не раньше 2020 года.

Ранее СМИ сообщили, что Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уволил Каабака, который проводит операции по пересадке почек грудным детям весом менее 10 килограммов. Эта новость вызвала большой резонанс. Ситуацию прокомментировала Скворцова, отметив, что Каабак не единственный специалист в РФ, который делает такие операции. При этом она заявила, что готова встретиться с врачом и обсудить возникшую проблему. Встреча состоялась во вторник, после нее стало известно, что Каабак останется работать в НЦЗД.