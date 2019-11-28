Карасин рассказал о ходе переговоров по авиасообщению с Грузией

ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. Представители Грузии и России договорились продолжать обсуждение темы возобновления прямого авиасообщения между странами, однако решения по этому вопросу не стоит ждать до нового года, заявил российский сенатор Григорий Карасин после встречи со спецпредставителем Грузии Зурабом Абашидзе в Праге.
"Мы продолжаем работать в этом направлении, однако не должны ждать решения о восстановлении прямого авиасообщения до нового года. Мы будем думать, когда, как и в какой форме возобновятся прямые рейсы. Соглашение в связи с этим достигнуто", - приводит слова Карасина грузинский Первый канал.