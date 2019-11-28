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РИА Новости

Карасин рассказал о ходе переговоров по авиасообщению с Грузией

16:44 28.11.2019
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© РИА Новости / Давид Хизанишвили / Перейти в фотобанк"Boeing-737-500" грузинской авиакомпании "Айрзена - Грузинские авиалинии"
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
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"Boeing-737-500" грузинской авиакомпании "Айрзена - Грузинские авиалинии". Архивное фото
ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. Представители Грузии и России договорились продолжать обсуждение темы возобновления прямого авиасообщения между странами, однако решения по этому вопросу не стоит ждать до нового года, заявил российский сенатор Григорий Карасин после встречи со спецпредставителем Грузии Зурабом Абашидзе в Праге.
"Мы продолжаем работать в этом направлении, однако не должны ждать решения о восстановлении прямого авиасообщения до нового года. Мы будем думать, когда, как и в какой форме возобновятся прямые рейсы. Соглашение в связи с этим достигнуто", - приводит слова Карасина грузинский Первый канал.
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Прекращение авиасообщения между Россией и ГрузиейЗураб АбашидзеГригорий КарасинРоссияГрузияВ мире
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