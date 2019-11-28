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РИА Новости

В Свердловской области браконьер застрелил егеря

16:43 28.11.2019 (обновлено: 16:44 28.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Рыбак в лесу в Свердловской области застрелил одного борца с браконьерами и ранил ножом второго после того, как они стали интересоваться его методами добычи рыбы, сообщил журналистам в четверг начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Инцидент произошел вечером в среду в 30 километрах от села Таборы.
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"Борцы с браконьерами проводили плановый рейд по выявлению и пресечению нарушений действующего законодательства в сфере охраны животного мира и водных ресурсов. Когда они зашли в жилое помещение, то обнаружили свежедобытую рыбу, в связи с чем стали интересоваться методами ее добычи. Гражданин, вероятно, разгневанный таким поворотом событий, вышел из избы, достал из-под крыши "ствол", вернулся обратно и без предупреждения открыл стрельбу. То, что второй инспектор остался жив, - фактически чудо", - сказал Горелых, уточнив, что первый инспектор получил тяжелые ранения.
Второй инспектор, воспользовавшись осечкой, вступил в схватку с нападавшим, в ходе которой получил ножевое ранение и травму головы.
"Тем не менее, у него хватило сил обезвредить вооруженного человека, а также вывезти на снегоходе своего раненого и истекающего кровью коллегу, по пути вызывая на место ЧП полицию и скорую помощь. Двенадцать километров потерпевшего доставляли по снегу, затем 40 километров – до Таборов, и еще 100 километров – до Тавды. В реанимации больницы егерь, к сожалению, скончался", - отметил начальник пресс-службы ГУМВД.
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Подозреваемый в настоящее время находится под охраной полиции в больнице, так как и он получил серьезные травмы. Орудие преступления – незарегистрированное охотничье ружье марки "Иж" 12 калибра - сыщики обнаружили и изъяли, уточнил Горелых.
СУСК России по Свердловской области в четверг сообщает, что в отношении стрелявшего 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности" и "Покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности".
"Назначены и проводятся судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, осуществляются осмотры мест происшествия, предметов, а также допросы и иные следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении следствия.
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В департаменте информполитики губернатора региона сообщили, что власти окажут всю необходимую помощь семье погибшего охотоинспектора Андрея Киргинцева. Также область будет ходатайствовать о представлении его к государственной награде. Киргинцеву было 56 лет, у него остались жена и двое детей 32 и 28 лет, сообщает департамент.
Пострадавшему Сергею Ворохобову будет также оказана материальная помощь, уточняется в релизе.
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ГУМВДСвердловская областьРоссияПроисшествия
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