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РИА Новости

Форум стран-экспортеров газа выступил за диалог России и Украины

16:43 28.11.2019
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© РЎС‚СЂРёРЅРіРµСЂГазораспределительная станция в Львовской области
Газораспределительная станция в Львовской области
© РЎС‚СЂРёРЅРіРµСЂ
МАЛАБО (Экваториальная Гвинея), 28 ноя - РИА Новости. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) выступает за диалог между Россией и Украиной по газовому вопросу, предлагает принять участие в качестве наблюдателя в трехсторонних переговорах с ЕС, заявил журналистам генсек организации Юрий Сентюрин.
"Мы выступаем за стабильность рынка, за устойчивость поставок, за надежность спроса... Призывая к стабильности и устойчивости, тем самым осуждаем действия, которые идут вразрез с этими установками... Мы призываем обе стороны к диалогу", - сообщил Сентюрин, комментируя ситуацию с переговорами России и Украины по будущему транзита и поставок газа.
"Организация выходила с предложением присоединиться в качестве watchdog (наблюдателя - ред.) к переговорам, потому что там затрагиваются интересы поставщиков газа, очень серьезно", - добавил генсек ФСЭГ. Он также заметил, что 6 декабря на заседании президиума международного делового конгресса в Санкт-Петербурге намерен предложить главе "Газпрома" Алексею Миллеру участие форума в переговорах с Украиной и ЕС по газу.
"Я планирую с ним встретиться и еще раз заявить о готовности ФСЭГ быть привлеченным к такого рода процессу в качестве стороны, которая бы наблюдала, не подвергается ли какому-либо негативному воздействию интересы наших стран", - сообщил Сентюрин.
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"Евросоюз - надстрановая группировка. Наша организация представляется мне чем-то похожим, тем более она отстаивает интересы поставщиков, производителей, экспортеров газа. Если, как нам кажется, интересы одного из наших членов (ущемляются - ред.), я сужу по словесной экспансии со стороны Украины, там явно много негативного звучит, нам кажется, это требует наблюдения со стороны структуры, которая могла бы восприниматься независимой", - заключил он.
Сентюрин также добавил, что в конечном итоге стороны должны прийти к общему знаменателю. "Вопрос вышел на уровень президентов. Я думаю, что любое выборное должностное лицо, ведущее ответственную государственную политику внутри и вовне, про нашего президента у меня нет таких сомнений, что он такую политику ведет. Я думаю, найдут решение", - сказал он.
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Юрий СентюринЕвросоюзРоссияУкраинаЭкономика
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