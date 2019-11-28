Минпросвещения стремится развивать образование на русском языке в мире

"Исследование, проводимое за счет грантовой поддержки Минпросвещения России, наглядно демонстрирует ключевые точки, на которые необходимо обратить особенное внимание для выстраивания работы по продвижению и распространению русского языка. В рамках совместного взаимодействия, включая работу межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка, акцент делается на укрепление и расширение российского культурного и образовательного пространств в мире и продвижение открытого образования на русском языке", - прокомментировали информацию в пресс-службе ведомства.

"С 2017 года реализуется гуманитарный проект по направлению за рубеж российских педагогов-предметников. На сегодняшний день в Таджикистане работают 48 преподавателей русского языка и литературы, физики, математики, химии. Их работа привела к росту уровня владения русским языком среди таджикистанских школьников", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, с 2019 года, как добавили в пресс-службе, российские педагоги работают в Киргизской Республике, а с 2020 года планируется направить преподавателей во Вьетнам. Есть договоренности с Монголией, а также диалоги с Сербией, Бельгией и Словакией. В перспективе данный проект планируется расширять на всех, кто готов к нему подключаться, без каких-либо границ, отметили в ведомстве.