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РИА Новости

Минпросвещения стремится развивать образование на русском языке в мире

16:42 28.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВысотное здание МГУ имени Ломоносова
Высотное здание МГУ имени Ломоносова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Высотное здание МГУ имени Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Минпросвещения РФ стремится делать упор на укрепление и расширение российского культурного и образовательного пространств в мире и продвижение открытого образования на русском языке, комплекс необходимых для этого механизмов уже задействован, сообщили в пресс-службе министерства.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на подведомственный Минобрнауки Центр социологических исследований, что к 2018 году в мире почти вдвое сократилось количество изучающих русский язык иностранцев. Согласно их прогнозу, интерес к изучению русского языка и численность русскоговорящих продолжат снижение.
"Исследование, проводимое за счет грантовой поддержки Минпросвещения России, наглядно демонстрирует ключевые точки, на которые необходимо обратить особенное внимание для выстраивания работы по продвижению и распространению русского языка. В рамках совместного взаимодействия, включая работу межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка, акцент делается на укрепление и расширение российского культурного и образовательного пространств в мире и продвижение открытого образования на русском языке", - прокомментировали информацию в пресс-службе ведомства.
По данным пресс-службы, уже задействован комплекс механизмов, включая адресную грантовую поддержку профильных организаций. Это открытие новых центров русского языка за рубежом, поддержка просветительских экспедиций, создание массового познавательного онлайн контента, тренажеров и игровых приложений языковой грамотности для людей всех возрастов.
"С 2017 года реализуется гуманитарный проект по направлению за рубеж российских педагогов-предметников. На сегодняшний день в Таджикистане работают 48 преподавателей русского языка и литературы, физики, математики, химии. Их работа привела к росту уровня владения русским языком среди таджикистанских школьников", - отметили в пресс-службе.
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Кроме того, с 2019 года, как добавили в пресс-службе, российские педагоги работают в Киргизской Республике, а с 2020 года планируется направить преподавателей во Вьетнам. Есть договоренности с Монголией, а также диалоги с Сербией, Бельгией и Словакией. В перспективе данный проект планируется расширять на всех, кто готов к нему подключаться, без каких-либо границ, отметили в ведомстве.
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МинпросвещенияМинистерство образования и науки РФРоссияОбразование - Общество
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