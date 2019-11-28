Трансплантолог Каабак назвал увольнение из НЦЗД недоразумением

"То, что вы называете скандальным увольнением, я бы назвал недоразумением. Которое было разрешено благодаря вмешательству и полному погружению в ситуацию министра... это недоразумение в достаточно короткие сроки удалось разрешить", - сказал Кааабак журналистам на пресс-конференции.