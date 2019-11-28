Трансплантолог Каабак назвал увольнение из НЦЗД недоразумением

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Врач-трансплантолог Михаил Каабак назвал свое увольнение из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) недоразумением, которое было разрешено в короткие сроки.
"То, что вы называете скандальным увольнением, я бы назвал недоразумением. Которое было разрешено благодаря вмешательству и полному погружению в ситуацию министра... это недоразумение в достаточно короткие сроки удалось разрешить", - сказал Кааабак журналистам на пресс-конференции.
Ранее СМИ сообщили, что Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уволил Каабака, который проводит операции по пересадке почек грудным детям весом менее 10 килограммов. Эта новость вызвала большой резонанс. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова во вторник встретилась с Каабаком, результатом встречи стало решение Скворцовой о возвращении Каабака в НЦЗД.