Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T16:39+0300
https://ria.ru/20191128/1561714692.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149042/83/1490428311_0:196:2831:1788_1036x0_80_0_0_71798c64866e49ebce3d2e170f124c84.jpg
РИА Новости

Московские суды возобновили работу после эвакуаций

16:38 28.11.2019 (обновлено: 16:39 28.11.2019)
191
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Московские суды начинают возобновлять работу после проверок из-за сообщений о "минировании".
"Проверка прошла, сообщение оказалось ложным", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева.
Одновременно возобновил работу и Мещанский суд, расположенный с ним в одном здании. Посетители и сотрудники остальных судов все еще эвакуированы, в зданиях работают кинологи.
Из-за "телефонных", точнее "почтовых", "террористов" сегодня эвакуировали шесть районных судов в Москве. По крайней мере в одном из поступивших электронных писем содержится требование заплатить биткоины.
Полиция
26 ноября, 16:47
Угроза минирования ТЦ "Речной" в Москве не подтвердилась
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, эвакуация коснулась нескольких сотен человек.
Кроме того, как сообщать, похожие письма с угрозами и требованиями заплатить биткоины пришли в пять районных судов Петербурга, а также в местный городской суд и 1-й Западный окружной военный суд.
120001
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Сноубордисты
Россияне стали больше интересоваться горнолыжным отдыхом
Полицейский
Угрозы минирования двух судов в Петербурге не подтвердились
Полицейский
В Москве из-за угроз минирования эвакуируют пять судов
Михаил Каабак
Трансплантолог Каабак назвал увольнение из НЦЗД недоразумением
Ученики на уроке чтения в начальной школе
Россотрудничество отметило рост интереса к изучению русского языка
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Свердловской области браконьер застрелил егеря
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве эвакуировали шестой районный суд из-за угрозы минирования
Учитель забирает мобильный телефон на уроке
Рособрнадзор подписал рекомендации по использованию телефонов в школах
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас обвинил Европарламент в попытке политического манипулирования
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма
Так в представлении художника выглядели обновляющиеся зубы майюнгазавра
Ученые обнаружили, что у динозавра зубы менялись каждые два месяца
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Представителям крымских татар отказали в участии в форуме ООН
Города России. Феодосия
Опрошенные россияне рассказали, как и где отдыхают с детьми
Раввин Аарон Гуревич - глава департамента по взаимодействию с ВС РФ, правоохранительными учреждениями и МЧС РФ
Раввин: общение арестантов со священниками крайне необходимо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
18:54Министр юстиции Украины анонсировал открытие частных СИЗО
18:48Максим Фадеев сознался, какой хит своего лейбла спел женским голосом
Лента новостейМолния