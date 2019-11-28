Московские суды возобновили работу после эвакуаций

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Московские суды начинают возобновлять работу после проверок из-за сообщений о "минировании".

"Проверка прошла, сообщение оказалось ложным", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева.

Одновременно возобновил работу и Мещанский суд, расположенный с ним в одном здании. Посетители и сотрудники остальных судов все еще эвакуированы, в зданиях работают кинологи.

Из-за "телефонных", точнее "почтовых", "террористов" сегодня эвакуировали шесть районных судов в Москве. По крайней мере в одном из поступивших электронных писем содержится требование заплатить биткоины.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, эвакуация коснулась нескольких сотен человек.