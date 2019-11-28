Московские суды возобновили работу после эвакуаций

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Московские суды начинают возобновлять работу после проверок из-за сообщений о "минировании".
"Проверка прошла, сообщение оказалось ложным", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева.
Одновременно возобновил работу и Мещанский суд, расположенный с ним в одном здании. Посетители и сотрудники остальных судов все еще эвакуированы, в зданиях работают кинологи.
Из-за "телефонных", точнее "почтовых", "террористов" сегодня эвакуировали шесть районных судов в Москве. По крайней мере в одном из поступивших электронных писем содержится требование заплатить биткоины.
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Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, эвакуация коснулась нескольких сотен человек.
Кроме того, как сообщать, похожие письма с угрозами и требованиями заплатить биткоины пришли в пять районных судов Петербурга, а также в местный городской суд и 1-й Западный окружной военный суд.