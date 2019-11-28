В Госдуме высказались об украинских сценариях реинтеграции Донбасса

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT назвал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, частью своеобразного "тендера".

"Думаю, эти заявления — некий тендер на лучшего исполнителя проекта по "возвращению Крыма" и "капитуляции" Донбасса. Победитель "конкурса" получит солидное финансирование, славу и внимание СМИ". Руслан Бальбек

Ранее Данилов заявил, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, однако не раскрыл подробности.

По его словам, работа над сценариями, которые будут только "в пользу" стране, продолжается.

Он также выразил уверенность в том, что Крым удастся вернуть в состав Украины.