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РИА Новости

В Госдуме высказались об украинских сценариях реинтеграции Донбасса

16:38 28.11.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT назвал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, частью своеобразного "тендера".
"Думаю, эти заявления — некий тендер на лучшего исполнителя проекта по "возвращению Крыма" и "капитуляции" Донбасса. Победитель "конкурса" получит солидное финансирование, славу и внимание СМИ".
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Руслан Бальбек
Ранее Данилов заявил, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, однако не раскрыл подробности.
По его словам, работа над сценариями, которые будут только "в пользу" стране, продолжается.
Он также выразил уверенность в том, что Крым удастся вернуть в состав Украины.
В августе текущего года Руслан Рябошапка, занимавший должность заместителя главы президентского офиса, заявил, что рабочая группа "по вопросам реинтеграции оккупированных территорий" разработает стратегию по возвращению Донбасса и Крыма. К 2020-му в Киеве собираются представить первый пакет инициатив.
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Алексей ДаниловРуслан РябошапкаСитуация на УкраинеРуслан БальбекДонбассСовет национальной безопасности и обороны УкраиныГосдума РФКрымРоссияВ мире
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