Россотрудничество отметило рост интереса к изучению русского языка

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Численному сокращению изучающих русский язык иностранцев за последние 30 лет способствовал распад социалистического лагеря, но сейчас популярность языка растет, считает глава Федерального агентства Россотрудничество Элеонора Митрофанова.
Ранее издание РБК со ссылкой на доклад подведомственного Минобрнауки Центра социологических исследований ФГАНУ "Социоцентр" сообщило, что за постсоветский период в мире почти вдвое сократилось количество изучающих русский язык иностранцев.
"Я думаю, что любые подсчеты все равно очень приблизительны. То, что упало – конечно, потому что если вы вспомните, что у нас был так называемый социалистический лагерь, и пол-Европы изучало русский язык в обязательном порядке, то, конечно, это большое падение. Кроме того, сократилось количество школ обучения на русском языке в странах СНГ, Балтии. Конечно, сократилось, но в два ли раза? На треть? Это очень сложно сказать", - сказала Митрофанова РИА Новости.
Глава Россотрудничества отметила, что на снижении количества изучающих русский язык сказалось изменение геополитических реалий.
"Возьмите просто статистику, сколько жителей в Польше, Болгарии, Венгрии, ГДР, Югославии бывшей, снимите с этого количества практически всех в то время жителей этих республик. У вас и получается, что сократилось почти что вдвое. Поэтому тут есть некое такое лукавство. Потому что сейчас, на мой взгляд, во многих странах, наоборот, интерес повышается, в том числе в странах СНГ. И во многих школах русский язык как первый или второй иностранный изучается. Конечно, поменялась конфигурация, но не думаю, что это все так трагично", - сказала она.
По словам Митрофановой, Россотрудничество оказывает значительную помощь в продвижении русского языка за рубежом. "Конечно", - отметила она на вопрос, оказывается ли помощь. "Во-первых, у нас есть курсы русского языка, наши собственные курсы. Во-вторых, мы оказываем методическое содействие всем школам на территории, по крайней мере, СНГ и в других странах. Мы поставляем учебники, мы проводим курсы повышения квалификации преподавателей как очно, так и заочно. Поэтому, безусловно, усилия предпринимаются. Есть фонд "Русский мир", который тоже оказывает значительную помощь в продвижении русского языка", - рассказала Митрофанова.
По мнению главы Россотрудничества, чем сильнее будет Россия, тем больше интереса будет к русскому языку, это прямая связь.