Россотрудничество отметило рост интереса к изучению русского языка

"Возьмите просто статистику, сколько жителей в Польше, Болгарии, Венгрии, ГДР, Югославии бывшей, снимите с этого количества практически всех в то время жителей этих республик. У вас и получается, что сократилось почти что вдвое. Поэтому тут есть некое такое лукавство. Потому что сейчас, на мой взгляд, во многих странах, наоборот, интерес повышается, в том числе в странах СНГ. И во многих школах русский язык как первый или второй иностранный изучается. Конечно, поменялась конфигурация, но не думаю, что это все так трагично", - сказала она.