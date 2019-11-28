Ильдар Абдразаков представит в Париже оперу "Князь Игорь"

ПАРИЖ, 28 ноя - РИА Новости. Всемирно известный оперный исполнитель из России Ильдар Абдразаков в четверг представит на сцене парижской Оперы Бастилии постановку "Князь Игорь", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Спектакль в четверг станет первым из десяти, которые пройдут в Опере Бастилии в ноябре и декабре. Для тех, кто не сможет отправиться на премьеру в столицу Франции, 17 декабря в российских кинотеатрах состоится прямая трансляция из Парижа.

Вместе с Абдразаковым на парижскую сцену выйдут Елена Стихина (Ярославна), Павел Чернох (Владимир) и другие. За дирижерским пультом – Филипп Жордан.

Как рассказали в пресс-службе театра, "сочинение Александра Бородина никогда прежде не появлялось на афишах Оперы Бастилии в Париже". "Партия Князя Игоря хорошо знакома Ильдару Абдразакову. С ней он дебютировал на сцене Метрополитен-опера в постановке Дмитрия Чернякова в 2014 году, а затем с колоссальным успехом исполнил ее на сцене Национальной оперы Голландии. В этот раз постановкой спектакля занимался Барри Коски", - отметил собеседник агентства.

Сам исполнитель рассказал, что "второе обращение к опере Бородина оказалось увлекательным, хотя и непростым путешествием, поскольку Барри Коски – известный провокатор и мастер театральных иллюзий, в его представлении у каждого героя своя картина мира".

"Мы много искали, отказывались, искали снова... Постановка про универсальные человеческие ценности и вызовы сегодняшнего дня — в ней исследуются и темы беженства, и темы поиска лидера, и коллективной мечты. Но главное, что меня радует — эту прекрасную русскую оперу услышат зрители по всему миру", — сказал Абдразаков.