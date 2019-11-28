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РИА Новости

Венгрия продолжит блокировать проведение Совета Украина — НАТО

16:16 28.11.2019 (обновлено: 16:18 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Венгрия и дальше будет блокировать проведение Совета Украина — НАТО из-за украинского закона об образовании, существенно сокращающего возможность обучения на языках нацменьшинств, заявил в четверг посол Венгрии на Украине Иштван Ийдятро.
"Венгрия не блокирует процесс интеграции Украины в НАТО. Мы блокируем только один форум, это политический уровень - Совет Украина — НАТО. И будем блокировать дальше. Почему мы блокируем совместные декларации на этом политическом уровне? Потому что считаем НАТО не только военной организацией. Если ты хочешь стать членом НАТО, у тебя должны быть обязательства соблюдать права человека. На наш взгляд, принят закон об образовании противоречит этим принципам", - сказал посол в интервью изданию "Главком". По его мнению, не совсем правильно, что НАТО не занимается проблемами меньшинств.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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Венгерское меньшинство на Украине страдает от дискриминации, заявил Орбан
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.
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9 июля 2018, 10:00
НАТО: история расширенияОрганизация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO) - военно-политический союз европейских государств, США и Канады. Сейчас его членами являются 29 стран. Этапы расширения альянса - в инфографике Ria.ru.
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Закон об образовании на УкраинеНАТОВенгрияУкраинаВ мире
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