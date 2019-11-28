Венгрия продолжит блокировать проведение Совета Украина — НАТО

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.