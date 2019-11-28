Новая котельная в Якутске частично заменит мощности Якутской ГРЭС

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Русгидро" в Якутске запустила в работу современную водогрейную котельную на 300 Гкал/ч, которая частично заменит мощности выводимой из эксплуатации Якутской ГРЭС, следует из материалов компании.

"В Якутске введен в эксплуатацию крупный городской объект теплоснабжения - пиковая водогрейная котельная установленной тепловой мощностью 300 Гкал/ч. Новый энергообъект повышает надежность теплоснабжения столицы Якутии и частично замещает мощности выводимой из эксплуатации Якутской ГРЭС", - говорится в сообщении.

Котельная построена на площадке Якутской ГРЭС. Реализация проекта связана с запланированным на ближайшие годы постепенным выводом из эксплуатации устаревших тепловых мощностей Якутской ГРЭС. Часть мощностей электростанции была замещена с вводом в эксплуатацию первой очереди Якутской ГРЭС-2.

"Новая котельная соответствует всем современным требованиям. Она оснащена тремя котлами российского производства марки КВГМ-100, с современной автоматизированной системой управления технологическим процессом. Основным топливом котельной является природный газ, что обеспечивает высокую экологичность ее работы", - отмечают в компании.