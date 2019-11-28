Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2019-11-28T16:15+0300
https://ria.ru/20191128/1561713020.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_27d777ceacabf00aa7928ffca8e48d14.jpg
РИА Новости

Новая котельная в Якутске частично заменит мощности Якутской ГРЭС

16:15 28.11.2019
3
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Русгидро" в Якутске запустила в работу современную водогрейную котельную на 300 Гкал/ч, которая частично заменит мощности выводимой из эксплуатации Якутской ГРЭС, следует из материалов компании.
"В Якутске введен в эксплуатацию крупный городской объект теплоснабжения - пиковая водогрейная котельная установленной тепловой мощностью 300 Гкал/ч. Новый энергообъект повышает надежность теплоснабжения столицы Якутии и частично замещает мощности выводимой из эксплуатации Якутской ГРЭС", - говорится в сообщении.
Котельная построена на площадке Якутской ГРЭС. Реализация проекта связана с запланированным на ближайшие годы постепенным выводом из эксплуатации устаревших тепловых мощностей Якутской ГРЭС. Часть мощностей электростанции была замещена с вводом в эксплуатацию первой очереди Якутской ГРЭС-2.
"Новая котельная соответствует всем современным требованиям. Она оснащена тремя котлами российского производства марки КВГМ-100, с современной автоматизированной системой управления технологическим процессом. Основным топливом котельной является природный газ, что обеспечивает высокую экологичность ее работы", - отмечают в компании.
Сахалинская ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области.
25 ноября, 07:55Теплоснабжение
Сахалинскую ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию
"Русгидро" - российская энергетическая компания, которая объединяет 70 гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,7 ГВт.
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеРусГидро
Рекомендуем
Жители города прогуливаются по набережной реки Казанка
Названы лучшие российские города по качеству жизни
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
В Минтруде объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным
Татьяна Быковская
Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М Тополь
Минобороны провело пуск баллистической ракеты "Тополь"
Новогоднее украшение ГУМа
Депутаты внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
Кэрол Феннер и Луна Феннер в России
Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала первые результаты лечения
Рабочий на газовой станции на Украине
В "Нафтогазе" заявили о предупреждении "Газпрома" перекрыть газ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
18:54Министр юстиции Украины анонсировал открытие частных СИЗО
18:48Максим Фадеев сознался, какой хит своего лейбла спел женским голосом
Лента новостейМолния