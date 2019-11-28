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РИА Новости

Эксперт объяснила снижение числа изучающих русский язык в мире

16:13 28.11.2019
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© РИА Новости / Валерий ШустовСтудентка подготовительного факультета университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы из Индии
Студентка подготовительного факультета университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы из Индии
© РИА Новости / Валерий Шустов
Студентка подготовительного факультета университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы из Индии. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Число изучающих русский язык в иностранных школах и вузах снизилось, но эта тенденция отображает настроения властей этих стран, а не реальный интерес граждан, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на подведомственный Минобрнауки Центр социологических исследований, что к 2018 году в мире почти вдвое сократилось число иностранцев, изучающих русский язык. Согласно прогнозу центра, интерес к изучению русского языка и численность русскоговорящих продолжат снижаться.
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"В этом исследовании (авторы) опирались на статистические данные по количеству людей, изучающих русский язык в национальных системах образования: школы, колледжи и вузы. Здесь все цифры, которые получены, говорят о том, что такое снижение существует. Но оно не может отражать реальный интерес к русскому языку самих изучающих", - сказала Русецкая.
По ее мнению, эта тенденция демонстрирует исключительно политические настроения, реальный же интерес к изучению русского языка отражают совсем другие данные.
"Современный человек любой иностранный язык предпочитает изучать онлайн. Об этом говорят и соцопросы, и данные поисковых систем в интернете, и число подписчиков на соответствующих ресурсах. На одной из крупнейших платформ, Duolingo, три с лишним миллиона подписчиков, изучающих русский язык. Это всего лишь одна платформа, а их десятки", - сообщила Русецкая.
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Она также выразила сомнение, что статистика центра включает в себя данные о детях россиян, проживающих за рубежом, которые говорят на русском и изучают его в так называемых русских школах. "Здесь есть объективная ситуация, связанная с изменениями приоритетов образовательной политики", - сказала Русецкая, сказав, что на эту проблему следует обратить внимание министерству просвещения.
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Государственный институт русского языка им. А.С. ПушкинаМинистерство образования и науки РФОбщество
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