Эксперт объяснила снижение числа изучающих русский язык в мире

"В этом исследовании (авторы) опирались на статистические данные по количеству людей, изучающих русский язык в национальных системах образования: школы, колледжи и вузы. Здесь все цифры, которые получены, говорят о том, что такое снижение существует. Но оно не может отражать реальный интерес к русскому языку самих изучающих", - сказала Русецкая.