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РИА Новости

В Мадриде введут повышенные меры безопасности во время саммита COP25

16:12 28.11.2019
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© Depositphotos / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания
© Depositphotos / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
МАДРИД, 28 ноя – РИА Новости. Повышенные меры антитеррористической безопасности будут действовать в Мадриде во время проведения климатического саммита COP25, сообщает МВД Испании.
"Министерство внутренних дел дало распоряжение об усилении мер антитеррористической безопасности в сообществе Мадрид в связи с проведением саммита по климату (COP25) c 2 по 13 декабря", - говорится в сообщении МВД.
В силе остается четвертый уровень террористической угрозы (из пяти возможных, четвертый уровень был введен еще летом 2015 года), однако меры будут усилены - "в связи с присутствием в Мадриде большого количества гостей, в том числе представителей властей со всего мира".
Организаторы рассчитывают, что на саммит приедут более 25 тысяч человек из 200 стран, в том числе ожидается присутствие глав государств и правительств, официальных делегаций и неправительственных организаций. Меры начнут действовать в 00.00 в субботу, 30 ноября, и будут действовать до 24.00 14 декабря.
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Дополнительные меры предусматривают выборочные проверки транспортных средств и граждан в местах проведения саммита и связанных с ним мероприятий, а также во всех местах массового скопления людей. Будут также усилены меры безопасности на транспорте, в том числе на вокзалах, в портах и аэропортах.
В конце октября президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в его стране в ноябре и декабре. В ООН приняли предложение Испании провести саммит в Мадриде.
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МВД ИспанииМадрид (город)ООНСебастьян ПиньераИспанияБезопасностьВ мире
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