В Мадриде введут повышенные меры безопасности во время саммита COP25

МАДРИД, 28 ноя – РИА Новости. Повышенные меры антитеррористической безопасности будут действовать в Мадриде во время проведения климатического саммита COP25, сообщает МВД Испании.

"Министерство внутренних дел дало распоряжение об усилении мер антитеррористической безопасности в сообществе Мадрид в связи с проведением саммита по климату (COP25) c 2 по 13 декабря", - говорится в сообщении МВД.

В силе остается четвертый уровень террористической угрозы (из пяти возможных, четвертый уровень был введен еще летом 2015 года), однако меры будут усилены - "в связи с присутствием в Мадриде большого количества гостей, в том числе представителей властей со всего мира".

Организаторы рассчитывают, что на саммит приедут более 25 тысяч человек из 200 стран, в том числе ожидается присутствие глав государств и правительств, официальных делегаций и неправительственных организаций. Меры начнут действовать в 00.00 в субботу, 30 ноября, и будут действовать до 24.00 14 декабря.

Дополнительные меры предусматривают выборочные проверки транспортных средств и граждан в местах проведения саммита и связанных с ним мероприятий, а также во всех местах массового скопления людей. Будут также усилены меры безопасности на транспорте, в том числе на вокзалах, в портах и аэропортах.