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РИА Новости

СК в Новосибирске завел дело после сообщений о живущей в бараке семье

16:09 28.11.2019 (обновлено: 16:10 28.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело после проверки условий жизни малоимущей семьи с тяжелобольным ребенком в аварийном бараке, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
"После проведения всесторонней и объективной проверки обстоятельств, озвученных в эфире одного из федеральных каналов о нарушении жилищных прав семьи, проживающей на территории Кировского района города Новосибирска, возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", - говорится в сообщении.
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В сюжете журналисты рассказали, что малоимущая семья с тяжелобольным ребенком, один из родителей которого борется с раком, вынуждена жить в непригодном для этого бараке, который местные власти отказываются признать аварийным, а жильцов расселить.
"Единственное, что было предложено семье в качестве альтернативного варианта, – квартира в соседнем доме, которая по своему состоянию мало отличается от предыдущей. В то же время семья имеет полное право на получение новой квартиры как малообеспеченная, но в списке очередников на достойное жилье ее нет до сих пор", - говорится в сообщении следственного управления.
В рамках расследования уголовного дела в администрации Кировского района следователи изъяли документы, имеющие значение для уголовного дела, а работники управляющей компании и администрации района допрашиваются в качестве свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства сложившейся ситуации.
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Следственный комитет РФНовосибирскРоссияПроисшествия
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