СК в Новосибирске завел дело после сообщений о живущей в бараке семье

НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости. Следователи в Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело после проверки условий жизни малоимущей семьи с тяжелобольным ребенком в аварийном бараке, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.

"После проведения всесторонней и объективной проверки обстоятельств, озвученных в эфире одного из федеральных каналов о нарушении жилищных прав семьи, проживающей на территории Кировского района города Новосибирска, возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", - говорится в сообщении.

В сюжете журналисты рассказали, что малоимущая семья с тяжелобольным ребенком, один из родителей которого борется с раком, вынуждена жить в непригодном для этого бараке, который местные власти отказываются признать аварийным, а жильцов расселить.

"Единственное, что было предложено семье в качестве альтернативного варианта, – квартира в соседнем доме, которая по своему состоянию мало отличается от предыдущей. В то же время семья имеет полное право на получение новой квартиры как малообеспеченная, но в списке очередников на достойное жилье ее нет до сих пор", - говорится в сообщении следственного управления.

В рамках расследования уголовного дела в администрации Кировского района следователи изъяли документы, имеющие значение для уголовного дела, а работники управляющей компании и администрации района допрашиваются в качестве свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства сложившейся ситуации.