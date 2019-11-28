Новогодние фейерверки и салюты в Москве запустят с 29 площадок

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Фейерверки в Новогоднюю ночь в Москве можно будет увидеть на 29 площадках, из них 18 расположатся в парковых зонах, сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"У нас запланировано достаточно широкое гуляние, конечно, главное внимание - это фейерверки. У нас будет 14 площадок в округах, которые специально делаются под новогоднюю ночь. Кроме того, новогодние гуляния у нас пройдут в парках. Новогодний высотный салют запланирован в 11 точках - это традиционные места, они хорошо известны", - сообщил Кибовский на заседании Комиссии правительства Москвы "О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников".