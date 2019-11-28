Медпомощь в Ленобласти станет на 100% доступной через пять лет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя- РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют за пять лет выполнить одну из главных задач, предусмотренных нацпроектом "Здравоохранение", по обеспечению 100% доступности первичной медицинской помощи, в том числе в малонаселенных районах, сообщил глава региона Александр Дрозденко в ходе совещании областного правительства в четверг.

По его словам, за первый год реализации в Ленинградской области национального проекта "Здравоохранение" разработана и согласована с федеральными ведомствами оптимальная схема строительства новых поликлиник, ФАПов и амбулаторий.

"Теперь за оставшийся срок действия нацпроекта нам предстоит полностью обеспечить медицинскими учреждениями все без исключения населенные пункты", - сказал Дрозденко.

Губернатор напомнил, что в 2019 году в Ленинградской области ввели в строй рекордное количество ФАПов – 11, а также открыли новую поликлинику в Гатчине и начали строительство поликлиники в Кудрово.

"В следующем году необходимо начать строительство поликлиник и амбулаторий в Мурино, Щеглово, Павлово, Дубровке, Лаголово, Новоселье и поселке Тельмана и в последующие годы темпы не снижать", - подчеркнул Дрозденко и дал соответствующие поручения комитетам по здравоохранению и строительству.

Глава региона отметил, что также до 2024 года в Ленинградской области планируется строительство поликлиник в городах Кудрово и Мурино, в селе Павлово, поселке Бугры и микрорайоне Южный Всеволожского района, в микрорайоне Южный Выборга, Кировске, в городском поселке Новоселье Ломоносовского района.