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РИА Новости

Медпомощь в Ленобласти станет на 100% доступной через пять лет

16:08 28.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПосетители у регистратуры городской больницы. Архивное фото
Посетители у регистратуры городской больницы. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя- РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют за пять лет выполнить одну из главных задач, предусмотренных нацпроектом "Здравоохранение", по обеспечению 100% доступности первичной медицинской помощи, в том числе в малонаселенных районах, сообщил глава региона Александр Дрозденко в ходе совещании областного правительства в четверг.
По его словам, за первый год реализации в Ленинградской области национального проекта "Здравоохранение" разработана и согласована с федеральными ведомствами оптимальная схема строительства новых поликлиник, ФАПов и амбулаторий.
"Теперь за оставшийся срок действия нацпроекта нам предстоит полностью обеспечить медицинскими учреждениями все без исключения населенные пункты", - сказал Дрозденко.
Губернатор напомнил, что в 2019 году в Ленинградской области ввели в строй рекордное количество ФАПов – 11, а также открыли новую поликлинику в Гатчине и начали строительство поликлиники в Кудрово.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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"В следующем году необходимо начать строительство поликлиник и амбулаторий в Мурино, Щеглово, Павлово, Дубровке, Лаголово, Новоселье и поселке Тельмана и в последующие годы темпы не снижать", - подчеркнул Дрозденко и дал соответствующие поручения комитетам по здравоохранению и строительству.
Глава региона отметил, что также до 2024 года в Ленинградской области планируется строительство поликлиник в городах Кудрово и Мурино, в селе Павлово, поселке Бугры и микрорайоне Южный Всеволожского района, в микрорайоне Южный Выборга, Кировске, в городском поселке Новоселье Ломоносовского района.
Кроме того, восемь врачебных учреждений появятся в поселках Всеволожского и Выборгского районах, в деревнях Ломоносовского, Гатчинского районов. Амбулаторно-поликлинического комплекс будет возведен в поселке Тельмана Тосненского муниципального района и 43 ФАПа, в том числе пять ФАПов в 2020 году, в Выборгском, Бокситогорском, Тихвинском и Лодейнопольском муниципальных районах региона, добавил Дрозденко.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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