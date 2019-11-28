Нацбанк Украины подал в суд на депутата "Слуги народа"

"Национальный банк требует от Александра Дубинского опровергнуть недостоверную информацию, распространенную им в сети интернет в аккаунте DubinskyPro на веб-ресурсах YouTube и Facebook. В частности, депутат сообщил, что руководство Национального банка в лице председателя НБУ Якова Смолия и первого заместителя председателя Екатерины Рожковой якобы организовало "воровскую схему", которая заключается в целенаправленном выведении банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета", - сообщается на сайте.

Тогда депутат привел пример вывода "Радикал банка" с рынка в 2015 году и якобы тогда НБ Украины выплатил имущественный ущерб беглому бизнесмену Сергею Курченко. В Нацбанке назвали такие заявления "безосновательными и абсурдными". "Национальный банк не возмещал и не помогает ни Сергею Курченко, ни акционеру "Радикал Банка" ООО "Промышленная инновационная компания". Официальное опровержение по этому вопросу Национальный банк уже публиковал в сентябре этого года", - говорится в сообщении.