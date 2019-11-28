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РИА Новости

Нацбанк Украины подал в суд на депутата "Слуги народа"

16:07 28.11.2019 (обновлено: 16:08 28.11.2019)
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© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети FacebookЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Национальный банк Украины подал в суд на депутата Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского о защите деловой репутации, суд принял иск к рассмотрению, сообщила в четверг пресс-служба НБУ.
"Национальный банк требует от Александра Дубинского опровергнуть недостоверную информацию, распространенную им в сети интернет в аккаунте DubinskyPro на веб-ресурсах YouTube и Facebook. В частности, депутат сообщил, что руководство Национального банка в лице председателя НБУ Якова Смолия и первого заместителя председателя Екатерины Рожковой якобы организовало "воровскую схему", которая заключается в целенаправленном выведении банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета", - сообщается на сайте.
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Тогда депутат привел пример вывода "Радикал банка" с рынка в 2015 году и якобы тогда НБ Украины выплатил имущественный ущерб беглому бизнесмену Сергею Курченко. В Нацбанке назвали такие заявления "безосновательными и абсурдными". "Национальный банк не возмещал и не помогает ни Сергею Курченко, ни акционеру "Радикал Банка" ООО "Промышленная инновационная компания". Официальное опровержение по этому вопросу Национальный банк уже публиковал в сентябре этого года", - говорится в сообщении.
Нацбанк требует через суд, чтобы Дубинский опубликовал официальное опровержение.
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