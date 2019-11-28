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Религия и мировоззрение
2019-11-28T16:05+0300
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РИА Новости

Израиль и Иордания вместе займутся восстановлением святынь на Иордане

16:05 28.11.2019
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© РИА Новости / Антон СкрипуновВид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей
© РИА Новости / Антон Скрипунов
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноя – РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин на состоявшейся в Лондоне встрече с советником иорданского короля по делам религий принцем Гази бен Мухаммедом обсудил развитие христианских паломнических святынь на реке Иордан, сообщила канцелярия израильского президента.
"На встрече, которая проходила в духе открытого и продуктивного диалога, обсуждался ряд вопросов, в первую очередь, это развитие места Крещения и инициатива "Земля монастырей", которую президент возглавлял в последние годы, что включает в себя восстановление христианских святых мест на реке Иордан и развитие паломнических маршрутов в этом районе", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией.
В заявлении отмечено, что продвижение и развитие христианских паломнических маршрутов станет важным элементом наведения мостов между народами и религиями.
Патриарх Иерусалимский Феофил III
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Христиане, особенно представители православных конфессий, почитают район в нижнем течении Иордана, недалеко от впадения реки в Мертвое море, как место, где Иисус принял крещение водой от Иоанна Предтечи. Именно здесь, по христианской традиции, на Христа сошел Святой Дух.
Ежегодно в Крещенский сочельник, 18 января, на израильском берегу реки Иордан проходит крестный ход, возглавляемый православным патриархом Иерусалима. В этот день тысячи христианских паломников приходят на берег реки с обеих сторон границы, чтобы окунуться в освященные воды Иордана в память о евангельской истории.
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Религия и мировоззрениеИерусалимИорданиярелигия
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