Израиль и Иордания вместе займутся восстановлением святынь на Иордане

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноя – РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин на состоявшейся в Лондоне встрече с советником иорданского короля по делам религий принцем Гази бен Мухаммедом обсудил развитие христианских паломнических святынь на реке Иордан, сообщила канцелярия израильского президента.
"На встрече, которая проходила в духе открытого и продуктивного диалога, обсуждался ряд вопросов, в первую очередь, это развитие места Крещения и инициатива "Земля монастырей", которую президент возглавлял в последние годы, что включает в себя восстановление христианских святых мест на реке Иордан и развитие паломнических маршрутов в этом районе", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией.
В заявлении отмечено, что продвижение и развитие христианских паломнических маршрутов станет важным элементом наведения мостов между народами и религиями.
Христиане, особенно представители православных конфессий, почитают район в нижнем течении Иордана, недалеко от впадения реки в Мертвое море, как место, где Иисус принял крещение водой от Иоанна Предтечи. Именно здесь, по христианской традиции, на Христа сошел Святой Дух.
Ежегодно в Крещенский сочельник, 18 января, на израильском берегу реки Иордан проходит крестный ход, возглавляемый православным патриархом Иерусалима. В этот день тысячи христианских паломников приходят на берег реки с обеих сторон границы, чтобы окунуться в освященные воды Иордана в память о евангельской истории.