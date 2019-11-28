Израиль и Иордания вместе займутся восстановлением святынь на Иордане

Вид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноя – РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин на состоявшейся в Лондоне встрече с советником иорданского короля по делам религий принцем Гази бен Мухаммедом обсудил развитие христианских паломнических святынь на реке Иордан, сообщила канцелярия израильского президента.

"На встрече, которая проходила в духе открытого и продуктивного диалога, обсуждался ряд вопросов, в первую очередь, это развитие места Крещения и инициатива "Земля монастырей", которую президент возглавлял в последние годы, что включает в себя восстановление христианских святых мест на реке Иордан и развитие паломнических маршрутов в этом районе", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией.

В заявлении отмечено, что продвижение и развитие христианских паломнических маршрутов станет важным элементом наведения мостов между народами и религиями.

Христиане, особенно представители православных конфессий, почитают район в нижнем течении Иордана, недалеко от впадения реки в Мертвое море, как место, где Иисус принял крещение водой от Иоанна Предтечи. Именно здесь, по христианской традиции, на Христа сошел Святой Дух.