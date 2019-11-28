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РИА Новости

Эксперт оценил диалог России и Украины по газовому транзиту

16:03 28.11.2019
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© РЎС‚СЂРёРЅРіРµСЂГазораспределительная станция в Львовской области
Газораспределительная станция в Львовской области
© РЎС‚СЂРёРЅРіРµСЂ
Газораспределительная станция в Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Диалог украинской и российской сторон о газовом транзите напоминает разговор пациента с врачом, где заболевший выпрашивает какие-то уступки у доктора, но кардинально изменить ситуацию он не в силах, считает директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
"Сейчас диалог двух сторон напоминает разговор больного с врачом. Врач предлагает самые разные пилюли больному, у которого целый букет заболеваний… тактически этот больной может добиться некоторых уступок от врача – шоколадку выпросить… снотворное. Но стратегически никаких шансов у украинской стороны нет, чтобы всю эту систему каким-то образом выстроить, пусть не в пользу для себя, а с ущербом для России", - заявил Лепехин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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"Во-первых, газ российский, в этом случае Россия имеет право продавать его кому хочет, по какой угодно цене. Во-вторых, газотранспортная система Украины де-факто ей не принадлежит", - отметил спикер, уточнив, что на последних переговорах Россия предложила "пилюлю" - заключить временный договор поставок на год, поскольку украинская сторона не успевает к приведению в соответствии с европейскими правилами своих операторов, на это Украина заявила, что по этому вопросу у нее нет полномочий.

По словам эксперта, российская сторона готова к дальнейшим судебным процессам. "Тактически Россия будет терять... Но стратегически ситуация постепенно выправится в пользу РФ, потому что в силу недоговороспособности, в силу политической составляющей этого конфликта и многих других причин Украина демонстрирует себя не просто как недоговороспособная страна, а как страна, с которой нужно сворачивать отношения, в том числе и по газовым поставкам", - заключил Лепехин.
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Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по транзиту газа после 2019 года. Двадцатого ноября они прошли в Брюсселе на техническом уровне. Как сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС, Еврокомиссия предлагает провести следующий раунд трехсторонних консультаций по газу в начале декабря.
По итогам консультаций в октябре Брюссель и Киев услышали позицию России по пакетному решению транзитного вопроса вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но оказались не готовы ответить. При этом ЕК все же предложила свой план: в рамках новых долгосрочных договоренностей, на которых настаивает Украина и для которых стране надо успеть внедрить законодательные нормы ЕС, предусмотреть возможность краткосрочного выделения мощностей для транзита — с 1 января по 1 июня.
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