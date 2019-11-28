Эксперт оценил диалог России и Украины по газовому транзиту

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Диалог украинской и российской сторон о газовом транзите напоминает разговор пациента с врачом, где заболевший выпрашивает какие-то уступки у доктора, но кардинально изменить ситуацию он не в силах, считает директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

"Сейчас диалог двух сторон напоминает разговор больного с врачом. Врач предлагает самые разные пилюли больному, у которого целый букет заболеваний… тактически этот больной может добиться некоторых уступок от врача – шоколадку выпросить… снотворное. Но стратегически никаких шансов у украинской стороны нет, чтобы всю эту систему каким-то образом выстроить, пусть не в пользу для себя, а с ущербом для России", - заявил Лепехин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

"Во-первых, газ российский, в этом случае Россия имеет право продавать его кому хочет, по какой угодно цене. Во-вторых, газотранспортная система Украины де-факто ей не принадлежит", - отметил спикер, уточнив, что на последних переговорах Россия предложила "пилюлю" - заключить временный договор поставок на год, поскольку украинская сторона не успевает к приведению в соответствии с европейскими правилами своих операторов, на это Украина заявила, что по этому вопросу у нее нет полномочий.

По словам эксперта, российская сторона готова к дальнейшим судебным процессам. "Тактически Россия будет терять... Но стратегически ситуация постепенно выправится в пользу РФ, потому что в силу недоговороспособности, в силу политической составляющей этого конфликта и многих других причин Украина демонстрирует себя не просто как недоговороспособная страна, а как страна, с которой нужно сворачивать отношения, в том числе и по газовым поставкам", - заключил Лепехин.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Россия, Украина Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по транзиту газа после 2019 года. Двадцатого ноября они прошли в Брюсселе на техническом уровне. Как сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС, Еврокомиссия предлагает провести следующий раунд трехсторонних консультаций по газу в начале декабря.