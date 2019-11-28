Макрон призвал к "ясному и прочному" диалогу с Россией

"Мир изменился... Необходимо вернуться к некоторым важным темам. Сначала это ясный, прочный и требующий больших усилий диалог с Россией. Я бы хотел придать динамики этому диалогу", - заявил Макрон, отметив, что необходимо учитывать, что Россия географически является Европой.