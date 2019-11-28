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РИА Новости

Макрон призвал к "ясному и прочному" диалогу с Россией

15:56 28.11.2019 (обновлено: 16:33 28.11.2019)
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© REUTERS / Bertrand Guay/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже. 28 ноября 2019
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже. 28 ноября 2019
© REUTERS / Bertrand Guay/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже. 28 ноября 2019
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к ясному и прочному диалогу с Россией, это представляет интерес для Европы.
"Мир изменился... Необходимо вернуться к некоторым важным темам. Сначала это ясный, прочный и требующий больших усилий диалог с Россией. Я бы хотел придать динамики этому диалогу", - заявил Макрон, отметив, что необходимо учитывать, что Россия географически является Европой.
Французский президент заявил это на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Трансляция велась в Twitter Елисейского дворца.
Он также отметил, что диалог с РФ представляет интерес для мира и стабильности в Европе.
Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы – большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.
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Эммануэль МакронНАТОМоскваФранцияЕвропаРоссияВ мире
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