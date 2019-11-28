МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к ясному и прочному диалогу с Россией, это представляет интерес для Европы.
"Мир изменился... Необходимо вернуться к некоторым важным темам. Сначала это ясный, прочный и требующий больших усилий диалог с Россией. Я бы хотел придать динамики этому диалогу", - заявил Макрон, отметив, что необходимо учитывать, что Россия географически является Европой.
Французский президент заявил это на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Трансляция велась в Twitter Елисейского дворца.
Он также отметил, что диалог с РФ представляет интерес для мира и стабильности в Европе.
Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы – большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.