Интерпол не комментирует слова Моралеса о выдаче ордера на его розыск

"Когда полицейские ведомства одного из 194 государств-членов Интерпола сообщают в Генеральный секретариат в Лионе информацию о расследовании или о физическом лице, эта информация остаётся собственностью этой страны. Таким образом, Интерпол не даёт никаких комментариев о делах или лицах, за исключением особых обстоятельствах и только при разрешении затронутой страны", - сказали в Интерполе.