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РИА Новости

Интерпол не комментирует слова Моралеса о выдаче ордера на его розыск

15:51 28.11.2019 (обновлено: 15:52 28.11.2019)
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© Flickr / Leandro's World TourЗдание штаб-квартиры Интерпола в Лионе
Здание штаб-квартиры Интерпола в Лионе
© Flickr / Leandro's World Tour
Здание штаб-квартиры Интерпола в Лионе. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 ноя - РИА Новости. Интерпол не комментирует заявление экс-президента Боливии Эво Моралеса о выдаче "синего формуляра" на его розыск, сообщили РИА Новости в штаб-квартире организации, которая находится во французском Лионе.
Ранее Моралес заявил, что Интерпол выпустил "синий формуляр" на его имя и выясняет его местонахождение на основании обвинений в несуществующих преступлениях.
"Когда полицейские ведомства одного из 194 государств-членов Интерпола сообщают в Генеральный секретариат в Лионе информацию о расследовании или о физическом лице, эта информация остаётся собственностью этой страны. Таким образом, Интерпол не даёт никаких комментариев о делах или лицах, за исключением особых обстоятельствах и только при разрешении затронутой страны", - сказали в Интерполе.
Там посоветовали "обратиться к властям страны, которой касается запрос".
Помимо этого в международной организации напомнили, что правила Интерпола "строго запрещают любую деятельность или вмешательство в вопросы и дела, несущие политический, военный, религиозный или расовый характер".
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Смена власти в БоливииЭво МоралесИнтерполБоливияВ мире
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