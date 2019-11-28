Интерпол не комментирует слова Моралеса о выдаче ордера на его розыск

ПАРИЖ, 28 ноя - РИА Новости. Интерпол не комментирует заявление экс-президента Боливии Эво Моралеса о выдаче "синего формуляра" на его розыск, сообщили РИА Новости в штаб-квартире организации, которая находится во французском Лионе.
Ранее Моралес заявил, что Интерпол выпустил "синий формуляр" на его имя и выясняет его местонахождение на основании обвинений в несуществующих преступлениях.
"Когда полицейские ведомства одного из 194 государств-членов Интерпола сообщают в Генеральный секретариат в Лионе информацию о расследовании или о физическом лице, эта информация остаётся собственностью этой страны. Таким образом, Интерпол не даёт никаких комментариев о делах или лицах, за исключением особых обстоятельствах и только при разрешении затронутой страны", - сказали в Интерполе.
Там посоветовали "обратиться к властям страны, которой касается запрос".
Помимо этого в международной организации напомнили, что правила Интерпола "строго запрещают любую деятельность или вмешательство в вопросы и дела, несущие политический, военный, религиозный или расовый характер".
Экс-президент Боливии Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.