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РИА Новости

В Чебоксарах умерла школьница, получившая серьезные травмы в ДТП

15:50 28.11.2019 (обновлено: 15:52 28.11.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Сбитая на переходе в Чебоксарах одиннадцатиклассница умерла спустя 2 недели после ДТП, виновник аварии восемь раз нарушил правила дорожного движения за три месяца, сообщает МВД по Чувашии.
Семнадцатилетняя школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на проспекте Геннадия Айги в Чебоксарах в 16.20 12 ноября, когда ее сбил автомобиль.
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"Через две недели после наезда 11-классница, получившая тяжелые травмы, скончалась в больнице, не приходя в сознание. В отношении предполагаемого виновника ДТП Следственным управлением МВД по Чувашской Республике было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 18-летний чебоксарец получил водительские права за три месяца до происшествия, но успел допустить восемь нарушений ПДД. В момент ДТП он был трезв.
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МВД РФЧувашияЧебоксарыРоссияПроисшествия
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