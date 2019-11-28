В Чебоксарах умерла школьница, получившая серьезные травмы в ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Сбитая на переходе в Сбитая на переходе в Чебоксарах одиннадцатиклассница умерла спустя 2 недели после ДТП, виновник аварии восемь раз нарушил правила дорожного движения за три месяца, сообщает МВД по Чувашии

Семнадцатилетняя школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на проспекте Геннадия Айги в Чебоксарах в 16.20 12 ноября, когда ее сбил автомобиль.

"Через две недели после наезда 11-классница, получившая тяжелые травмы, скончалась в больнице, не приходя в сознание. В отношении предполагаемого виновника ДТП Следственным управлением МВД по Чувашской Республике было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.