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РИА Новости

В Уфе грузовик столкнулся с поездом

15:46 28.11.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД
© РИА Новости / Евгений Биятов
УФА, 28 ноя - РИА Новости. Фура столкнулась с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Башкирии, никто не пострадал, сообщили в ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла около 14.30 (12.30 мск) вблизи деревни Воробьёво Краснокамского района Башкирии.
"По одной из версий, 27-летний водитель грузовика Volvo заехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд и столкнулся с локомотивом. В результате аварии пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения. На месте аварии работает полиция и другие службы", -  сообщает ГИБДД по региону.
По данным ГУ МЧС по Башкирии, в составе грузового поезда был один тепловоз и три вагона. "Опрокидывания вагонов не допущено, железнодорожное полотно, опоры и контактные сети не повреждены. Задержки движения поездов нет", - пояснили в спасательном ведомстве.
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Республика БашкортостанГИБДД МВД РФУфаКраснокамский районПроисшествия
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