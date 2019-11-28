В Уфе грузовик столкнулся с поездом

УФА, 28 ноя - РИА Новости. Фура столкнулась с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Башкирии, никто не пострадал, сообщили в ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла около 14.30 (12.30 мск) вблизи деревни Воробьёво Краснокамского района Башкирии.
"По одной из версий, 27-летний водитель грузовика Volvo заехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд и столкнулся с локомотивом. В результате аварии пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения. На месте аварии работает полиция и другие службы", - сообщает ГИБДД по региону.
По данным ГУ МЧС по Башкирии, в составе грузового поезда был один тепловоз и три вагона. "Опрокидывания вагонов не допущено, железнодорожное полотно, опоры и контактные сети не повреждены. Задержки движения поездов нет", - пояснили в спасательном ведомстве.
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