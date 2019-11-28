В Уфе грузовик столкнулся с поездом

"По одной из версий, 27-летний водитель грузовика Volvo заехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд и столкнулся с локомотивом. В результате аварии пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения. На месте аварии работает полиция и другие службы", - сообщает ГИБДД по региону.