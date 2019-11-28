"Роскосмос" объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА

"НАСА, с которым нас сравнивают, занимается исключительно гражданской тематикой. Мы же занимаемся не только гражданской тематикой. Мы занимаемся и всей боевой ракетной техникой, поэтому все руководители госкорпорации - секретоносители, на них накладывается особое ограничение по контактам, по выездам за рубеж. От них зависит стратегический ядерный потенциал", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда", комментируя рассуждения о том, что зарплата Брайденстайна меньше при большей нагрузке.

"В сравнении, и зарплата господина Брайденстайна, мягко скажем, не совсем окончательная, которая была приведена", - добавил он.

При этом Мельников отметил, что зарплата у американцев, занимающихся боевой ядерной тематикой, "в 10-20 раз больше", чем в "Роскосмосе".

Как сообщалось, Рогозин задекларировал доход за 2018 год в 29,5 миллиона рублей (более 460 тысяч долларов по курсу ЦБ РФ на сегодня). Между тем максимальная зарплата руководителей НАСА составляет 250 тысяч долларов в год (до вычет налогов или после, не уточняется).