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РИА Новости

"Роскосмос" объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА

15:43 28.11.2019 (обновлено: 15:44 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГенеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и глава NASA Джим Брайденстайн
Генеральный директор ГК Роскосмос Дмитрий Рогозин и глава NASA Джим Брайденстайн
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и глава NASA Джим Брайденстайн. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Зарплата гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации, объяснил в четверг руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
"НАСА, с которым нас сравнивают, занимается исключительно гражданской тематикой. Мы же занимаемся не только гражданской тематикой. Мы занимаемся и всей боевой ракетной техникой, поэтому все руководители госкорпорации - секретоносители, на них накладывается особое ограничение по контактам, по выездам за рубеж. От них зависит стратегический ядерный потенциал", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда", комментируя рассуждения о том, что зарплата Брайденстайна меньше при большей нагрузке.
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"В сравнении, и зарплата господина Брайденстайна, мягко скажем, не совсем окончательная, которая была приведена", - добавил он.
При этом Мельников отметил, что зарплата у американцев, занимающихся боевой ядерной тематикой, "в 10-20 раз больше", чем в "Роскосмосе".
Как сообщалось, Рогозин задекларировал доход за 2018 год в 29,5 миллиона рублей (более 460 тысяч долларов по курсу ЦБ РФ на сегодня). Между тем максимальная зарплата руководителей НАСА составляет 250 тысяч долларов в год (до вычет налогов или после, не уточняется).
Средняя зарплата сотрудника "Роскосмоса" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год. Однако это касается только относительно немногочисленных работников самой госкорпорации, на ведомственных предприятиях платят существенно меньше.
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Джим БрайденстайнКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАДмитрий РогозинРоссия
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