Появились фотографии Роберта Дауни —младшего в роли доктора Дулиттла

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Роберт Дауни — младший выложил в своем инстаграме серию постеров со всеми зверями, которые принимали участие в фильме "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".

На них можно увидеть главную звезду фильма Роберта Дауни-младшего, а также лису Туту (Марион Котийяр), жирафа Бетси (Селена Гомес), попугая Поли (Эмма Томпсон), страуса Плимптона (Кумэйл Нанджиани), белку Кевина (Крэйг Робинсон), пса Джипа (Том Холланд), утку Даб-Даб (Октавия Спенсер), гориллу Чи-Чи (Рами Малек), тигра Барри (Рэйф Файнс) и белого медведя Йоши (Джон Сина).

Релиз фильма, который теперь запланирован в РФ на 20 февраля, ранее переносили из-за того, что продюсеры решили переснять картину и позвали Криса Маккея и Джонатана Либесмана на помощь режиссеру Стивену Гейгану.