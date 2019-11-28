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РИА Новости

Появились фотографии Роберта Дауни —младшего в роли доктора Дулиттла

22:52 28.11.2019
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© VALERIE MACON / AFPРоберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
© VALERIE MACON / AFP
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Роберт Дауни — младший выложил в своем инстаграме серию постеров со всеми зверями, которые принимали участие в фильме "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".
На них можно увидеть главную звезду фильма Роберта Дауни-младшего, а также лису Туту (Марион Котийяр), жирафа Бетси (Селена Гомес), попугая Поли (Эмма Томпсон), страуса Плимптона (Кумэйл Нанджиани), белку Кевина (Крэйг Робинсон), пса Джипа (Том Холланд), утку Даб-Даб (Октавия Спенсер), гориллу Чи-Чи (Рами Малек), тигра Барри (Рэйф Файнс) и белого медведя Йоши (Джон Сина).
Релиз фильма, который теперь запланирован в РФ на 20 февраля, ранее переносили из-за того, что продюсеры решили переснять картину и позвали Криса Маккея и Джонатана Либесмана на помощь режиссеру Стивену Гейгану.
В ленте рассказывается о знаменитом докторе, который лечил зверей. Он отправляется на таинственный остров, чтобы спасти заболевшую английскую королеву.
Актер Роберт Дауни-младший
14 октября, 11:30Культура
Вышел трейлер фильма о докторе Дулиттле с Робертом Дауни — младшим
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