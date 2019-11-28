"Нафтогаз" обвинил Германию в "экономическом удушении" Украины

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle выразил мнение, что Германия душит украинскую экономику поддержкой проекта "Северный поток—2".
Так, он заявил, что после запуска газопровода транзит через территорию Украины прекратится, подчеркнув, что доходы от него существенны для экономики страны.
"Весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад", — сказал Витренко, добавив, что "радикальные изменения" угрожают стабильности поставок в регионе.
"Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины".
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость — 9,5 миллиарда евро. Он будет построен рядом с действующим "Северным потоком".
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В конце октября Дания выдала разрешение на прокладку газопровода на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. До этого проект был согласован с Германией, Швецией и Финляндией.
Против строительства трубопровода выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Украина, а также несколько других государств, в частности, Польша, Литва и Латвия.
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