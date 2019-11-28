"Нафтогаз" обвинил Германию в "экономическом удушении" Украины

Так, он заявил, что после запуска газопровода транзит через территорию Украины прекратится, подчеркнув, что доходы от него существенны для экономики страны.

"Весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад", — сказал Витренко, добавив, что "радикальные изменения" угрожают стабильности поставок в регионе.

"Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины". Юрий Витренко

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость — 9,5 миллиарда евро. Он будет построен рядом с действующим "Северным потоком".

В конце октября Дания выдала разрешение на прокладку газопровода на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. До этого проект был согласован с Германией, Швецией и Финляндией.