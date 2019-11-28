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РИА Новости

В Сети опубликовали видео тренировки, после которой умер Годфри Гао

15:54 28.11.2019 (обновлено: 16:15 28.11.2019)
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Сети опубликовали видео тренировки, после которой от сердечного приступа в возрасте 35 лет скончался китайский актер Годфри Гао, сообщает Mirror.
Актер выглядел измученным после того, как, по сообщениям очевидцев, отработал 17-часовой рабочий день, снимая сцены для китайского реалити-шоу Chase Me, связанного с интенсивными физическими нагрузками.
Он находился в павильоне с 8:30 утра вторника до 1:45 ночи среды, после чего внезапно упал на пол во время бега и потерял сознание.
Актера отправили в больницу, где врачи около двух часов боролись за его жизнь, но безуспешно.
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