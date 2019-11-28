В Сети опубликовали видео тренировки, после которой умер Годфри Гао

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Сети опубликовали видео тренировки, после которой от сердечного приступа в возрасте 35 лет скончался китайский актер Годфри Гао, В Сети опубликовали видео тренировки, после которой от сердечного приступа в возрасте 35 лет скончался китайский актер Годфри Гао, сообщает Mirror.

Актер выглядел измученным после того, как, по сообщениям очевидцев, отработал 17-часовой рабочий день, снимая сцены для китайского реалити-шоу Chase Me, связанного с интенсивными физическими нагрузками.

Он находился в павильоне с 8:30 утра вторника до 1:45 ночи среды, после чего внезапно упал на пол во время бега и потерял сознание.