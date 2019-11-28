Депутат прокомментировал идею сделать 31 декабря выходным днем

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что сделать 31 декабря выходным днем можно с 2020 года, предложение стоит обсуждать, но в нынешнем году это вряд ли уже можно реализовать.

Как отметил Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета, такое предложение "имеет рационально зерно, поскольку в предновогодний день многие, как правило, уделяют больше внимания подготовке к празднику, нежели рабочим процессам".

Парламентарий заявил, что есть два пути правового решения вопроса. Первый - внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс. Однако по причине того, что трудовое законодательство находится в совместном ведении федеральной и региональной властей, на процедуру рассмотрения Госдумой соответствующего законопроекта уйдет больше месяца. Такой законодательный путь решения может установить новый выходной день только со следующего, 2020 года, подчеркивает депутат.

"Второй вариант – не увеличивая количества выходных, правительство РФ может издать постановление о переносе одного выходного на 31 декабря. Но на этот и следующий год календарь выходных дней утвержден. Поэтому вряд ли может идти речь о появлении нового выходного в текущем году. Можно обсуждать эту идею, чтобы ввести такой общероссийский выходной с 2020 года ", - добавил он.

Вместе с тем, Крашенинников отметил, что, невзирая на отсутствие федерального выходного, организации вправе самостоятельно урегулировать вопрос о введении дополнительного выходного дня для своих работников, издав локальный нормативный акт.

"Согласно разъяснениям Роструда, предоставленный таким образом выходной день подлежит оплате. Кроме того, работники могут продлить свои новогодние каникулы, присоединив к ним отпускные дни или взяв отгул", - напомнил Крашенинников.