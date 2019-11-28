Депутат прокомментировал идею сделать 31 декабря выходным днем

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что сделать 31 декабря выходным днем можно с 2020 года, предложение стоит обсуждать, но в нынешнем году это вряд ли уже можно реализовать.
Как отметил Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета, такое предложение "имеет рационально зерно, поскольку в предновогодний день многие, как правило, уделяют больше внимания подготовке к празднику, нежели рабочим процессам".
Парламентарий заявил, что есть два пути правового решения вопроса. Первый - внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс. Однако по причине того, что трудовое законодательство находится в совместном ведении федеральной и региональной властей, на процедуру рассмотрения Госдумой соответствующего законопроекта уйдет больше месяца. Такой законодательный путь решения может установить новый выходной день только со следующего, 2020 года, подчеркивает депутат.
"Второй вариант – не увеличивая количества выходных, правительство РФ может издать постановление о переносе одного выходного на 31 декабря. Но на этот и следующий год календарь выходных дней утвержден. Поэтому вряд ли может идти речь о появлении нового выходного в текущем году. Можно обсуждать эту идею, чтобы ввести такой общероссийский выходной с 2020 года", - добавил он.
Вместе с тем, Крашенинников отметил, что, невзирая на отсутствие федерального выходного, организации вправе самостоятельно урегулировать вопрос о введении дополнительного выходного дня для своих работников, издав локальный нормативный акт.
"Согласно разъяснениям Роструда, предоставленный таким образом выходной день подлежит оплате. Кроме того, работники могут продлить свои новогодние каникулы, присоединив к ним отпускные дни или взяв отгул", - напомнил Крашенинников.
24 июля 2018, 10:00Календарь праздничных дней в 2019 году
В Госдуму в четверг внесли законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем, сообщила пресс-служба одного из авторов документа, председателя комитета нижней палаты по труду и социальной защите Ярослава Нилова. Выходные надо переносить так, чтобы последний день года был нерабочим, если не является выходным согласно календарю, считают инициаторы. При этом уточняется, что общее число праздничных дней будет таким же, как установлено Трудовым кодексом.