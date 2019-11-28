Госавтоинспекции вернут полномочия по организации дорожного движения

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Госавтоинспекция вернется к участию в разработке проектов и комплексных схем организации дорожного движения, сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Олег Понарьин.

По его словам, к такому решению единодушно пришли участники прошедшего в Москве X Международного конгресса "Организация дорожного движения в Российской Федерации" (Road Traffic Russia 2019).

"Мы договорились, что Госавтоинспекция вернется все-таки на это поле, мы займем свою нишу в разработке проектов организации движения, в реализации тех мероприятий, которые в первую очередь влияют на смертность на дорогах", - сказал Олег Понарьин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что эту идею поддержали и законодатели, и научные институты, ранее оппонировавшие Госавтоинспекции в этом вопросе. При этом заместитель руководителя ведомства отметил, что тема организации дорожного движения для Госавтоинспекции не нова.

"В 1969 году начали образовываться подразделения по организации дорожного движения Госавтоинспекции. Но с учетом изменения законодательства Госавтоинспекция постепенно отошла от выполнения этой функции, передав её, мягко говоря, в никуда", - рассказал полковник Понарьин.

По его словам, в дальнейшем планируется, что проекты и комплексные схемы организации движения как для вновь строящихся, так и для уже эксплуатируемых дорог будут проходить процедуру экспертной оценки и согласования с Госавтоинспекцией.

"Мы на основании данных об аварийности, рисках того или иного вида ДТП сможем настаивать на внедрении эффективных методов организации дорожного движения и технических средств организации движения", - подчеркнул замначальника российской Госавтоинспекции.