Макрон назвал слова о "смерти мозга" НАТО сигналом тревоги для альянса

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Франции Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его слова про "смерть мозга" НАТО были, возможно, необходимым "сигналом тревоги", в котором нуждался альянс.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера.

По словам Макрона, он рассматривал задачи, стоящие перед альянсом, и то, какие обсуждения велись в НАТО последние два года, и видел "растущий разрыв" между ними.

"Вопросы, которые я ставлю, - это открытые вопросы: мир в Европе ... отношения с Россией, тема Турции ... возможно, нам был необходим "сигнал тревоги", - заявил Макрон в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, трансляция которого велась в микроблоге Елисейского дворца в Twitter.