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РИА Новости

Макрон назвал слова о "смерти мозга" НАТО сигналом тревоги для альянса

15:25 28.11.2019 (обновлено: 15:56 28.11.2019)
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© AP Photo / Pool/ Тhibault CamusПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Pool/ Тhibault Camus
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его слова про "смерть мозга" НАТО были, возможно, необходимым "сигналом тревоги", в котором нуждался альянс.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера.
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По словам Макрона, он рассматривал задачи, стоящие перед альянсом, и то, какие обсуждения велись в НАТО последние два года, и видел "растущий разрыв" между ними.
"Вопросы, которые я ставлю, - это открытые вопросы: мир в Европе ... отношения с Россией, тема Турции ... возможно, нам был необходим "сигнал тревоги", - заявил Макрон в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, трансляция которого велась в микроблоге Елисейского дворца в Twitter.
Президент подчеркнул, что альянсу необходимо прежде всего найти ответы на эти вопросы и расставить приоритеты среди стратегических целей организации.
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