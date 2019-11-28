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РИА Новости

В Аргентине автобус со школьниками попал в ДТП

15:20 28.11.2019 (обновлено: 15:37 28.11.2019)
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© AP Photo / Natacha PisarenkoАвтомобиль полиции Аргентины
Автомобиль полиции Аргентины
© AP Photo / Natacha Pisarenko
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Автобус, везший школьников на экскурсию, перевернулся в Аргентине, по меньшей мере два человека погибли, 10 пострадали, сообщает местное издание Clarin.
В автобусе, направлявшемся в океанариум в городе в Сан-Клементе-дель-Тую на северо-востоке Аргентины, находилось 43 школьника в возрасте от 11 до 13 лет, их сопровождали восемь взрослых.
Пострадавшие, среди которых есть дети с тяжелыми травмами, были доставлены в больницу.
Причины ДТП пока не установлены. Тест на наличие алкоголя в крови водителя показал отрицательный результат.
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