Васильева рассказала о преимуществах обновления школьных стандартов

"Сегодня мы говорим о том, что ключевой новацией предлагаемых стандартов являются детализированные и конкретизированные требования к образовательным результатам, на основе которых должны быть созданы примерные и основные образовательные программы, написаны рабочие программы педагогов-предметников. Именно в программах, с опорой на требования к результатам реализации основных образовательных программ, должно быть сформировано содержание школьного образования", - сообщила Васильева в своем выступлении на заседании профильного Совета по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования.

При этом министр отметила, что стандарты не будут ограничивать возможности творчески работающих учителей и потенциал инновационных школ. Однако гарантия оптимального результата обучения как ученикам, так и их родителям будет обеспечена.

"Мы уверены, что синхронизация изучения частей основных предметов основных общеобразовательных программ в привязке к годам изучения - необходимый элемент содержательного единства образовательного пространства. В то же самое время эта синхронизация посредством структурирования предметных результатов по частям (годам изучения) не является самоцелью и не должна носить жесткий характер, не дающий возможности для некоторого "люфта" в профессиональном выборе учителя", - добавила Васильева.

Задача обновить ФГОС и примерные основные образовательные программы, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, поставлена президентом России и закреплена в поручениях по реализации его послания Федеральному Собранию. Предыдущие образовательные стандарты, как ранее сообщили в пресс-службе министерства, были приняты до 2012 года, то есть до вступления в силу федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Уже это обязывает привести образовательные стандарты в соответствие к законодательству.