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РИА Новости

Заседание по делу Серебренникова прервалось из-за эвакуации суда

15:08 28.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников
Художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Представление доказательств защиты режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", прервалось из-за эвакуации суда, передает корреспондент РИА Новости.
Как пояснила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева, на почту суда поступило сообщение о минировании. Одновременно решено было эвакуировать также Мещанский суд, где и рассматривается дело режиссера. Здания судов смежные, с общим холлом.
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Представление доказательств защита режиссера решила начать с допроса кураторов проекта "Платформа" и просмотра видеозаписей мероприятий. Первым свидетелем стал композитор Александр Маноцков, который курировал направления музыки в 2013 году. Он рассказал, что для проекта привлекали российских артистов, которые уже видели свою карьеру на Западе, возвращали их в Россию, а также иностранных музыкантов мировой известности. Для "Платформы" заказывали музыку, оперы.
"Исполнение современной музыки - довольно дорогостоящая вещь. Необходимо покупать инструменты или брать в дорогостоящую аренду", - пояснил свидетель. Перед просмотром одной из опер поступил сигнал об эвакуации из здания суда.
В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.
По версии следствия, Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
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Дело Кирилла СеребренниковаЮрий ИтинСедьмая студияДело "Седьмой студии"Дмитрий ХаритоновКирилл СеребренниковМоскваРоссияПроисшествия
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