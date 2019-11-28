Заседание по делу Серебренникова прервалось из-за эвакуации суда

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Представление доказательств защиты режиссера Представление доказательств защиты режиссера Кирилла Серебренникова , обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", прервалось из-за эвакуации суда, передает корреспондент РИА Новости.

Как пояснила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева, на почту суда поступило сообщение о минировании. Одновременно решено было эвакуировать также Мещанский суд, где и рассматривается дело режиссера. Здания судов смежные, с общим холлом.

Представление доказательств защита режиссера решила начать с допроса кураторов проекта "Платформа" и просмотра видеозаписей мероприятий. Первым свидетелем стал композитор Александр Маноцков, который курировал направления музыки в 2013 году. Он рассказал, что для проекта привлекали российских артистов, которые уже видели свою карьеру на Западе, возвращали их в Россию, а также иностранных музыкантов мировой известности. Для "Платформы" заказывали музыку, оперы.

"Исполнение современной музыки - довольно дорогостоящая вещь. Необходимо покупать инструменты или брать в дорогостоящую аренду", - пояснил свидетель. Перед просмотром одной из опер поступил сигнал об эвакуации из здания суда.

В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.